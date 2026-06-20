Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables para terraza más baratos del mercado: respaldo ajustable en 7 posiciones

Si tienes una terraza o jardín, tienes un rincón ideal al aire libre para poder relajarte y tomar el aire libre en tu propio hogar. Por ello, para que la experiencia sea un mejor, te recomendamos ir tu supermercado Lidl más cercano a conseguir el set de sillones plegables de entramado Valencia que ofrece la famosa cadena de supermercados.

Disfruta de horas de relax al aire libre con el juego de 2 sillones plegables de la serie »Valencia«. Este dúo combina un diseño atemporal con la máxima funcionalidad y convierte tu terraza en un elegante refugio.

Ya sea para desayunar juntos al sol o para una cena acogedora, los sillones »Valencia« ofrecen una experiencia de asiento de primera clase gracias a su aspecto de polirratán de alta calidad y a su respaldo ajustable en varias posiciones. El trenzado de doble cara no solo proporciona un aspecto elegante, sino que también ofrece un alto confort de asiento incluso sin cojines.

Adapta tu posición de asiento de forma flexible, desde una posición erguida para comer hasta una posición muy reclinada para relajarte, en un total de 7 posiciones. Otro detalle a tener en cuenta es que con unos pocos movimientos, los sillones se pueden plegar y guardar sin esfuerzo.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

Set de sillones plegables de entramado Valencia en Lidl. / Lidl

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Precio

Pero volviendo a este juego de dos sillones para terraza o jardín, los puedes conseguir ya mismo por 123,99 euros haciendo clic aquí.

La cafetera italiana de Lidl que arrasó a 9,99 euros

Lidl había vuelto a dar la campanada semanas atrás con otra de sus ofertas estrella: una cafetera italiana de aluminio capaz de preparar hasta 9 tazas de expreso de una sola vez, con filtro, colador y junta extraíbles para facilitar su limpieza. Su funcionamiento era de lo más sencillo (solo había que llenar la base, añadir café molido sin presión y calentar a fuego medio) y su resultado, un café intenso y aromático siguiendo el tradicional método italiano.

El precio, 9,99 euros, la convirtió en uno de los artículos más demandados de la cadena alemana en esos días, aunque con una limitación a tener en cuenta: no era apta para placas de inducción, solo para cocinas convencionales.