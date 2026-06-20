El mail anónimo de una enfermera a la actual consejera amplió la investigación y destapó la trama en el SMS

El mail anónimo que una enfermera de un hospital concertado de Murcia envió el 6 de septiembre de 2025 a la actual consejera de Salud, Isabel Ayala -que en aquel momento era directora gerente del SMS-, así como al secretario general Andrés Torrente y a la Fiscalía, permitió ampliar la investigación iniciada un año antes en la sanidad murciana y destapar la trama de las próstesis en el seno del Servicio Murciano de Salud. Así lo recoge en su informe la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que incluye el correo en la documentación enviada al juzgado que lleva el caso.

En 2024 el Servicio de Inspección del SMS ya detectó un incremento del código de facturación de un tapón vascular que se estaba usando en el servicio de Radiología Intervencionista del Hospital Virgen de la Arrixaca al revisar las compras del año 2023 y compararlas con ejercicios anteriores, lo que le llevó a iniciar una inspección de oficio y revisar el uso de ese código de facturación en la Arrixaca entre los años 2018 y 2023.

En esta investigación se comprobó que la empresa proveedora Logimed estaba suministrando un producto no homologado, que se facturó en el año 2022 con un nombre y con otro distinto en 2023, para lo cual "se estaban falseando los albaranes de pedidos de productos no implantados con el objetivo de efectuar el pago de las facturas de un producto no autorizado y a distintas cuantías". Además, se comprobó que el SMS estuvo ocho años sin sacar concursos públicos para la compra de prótesis vasculares.

Esta investigación inicial de presuntos sobrecostes y el uso de material no autorizado implicó en un primer momento al jefe de sección de Radiología Vascular Intervencionistas de la Arrixaca, (A.C.A.), así como al comercial de la empresa proveedora S.D.M. y a los responsables de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) o central de compras del Servicio Murciano de Salud, V.F.G. y M.N.G., que fueron apartados de inmediato de sus puestos, una investigación que fue adelantada en exclusiva por La Opinión en noviembre de 2024.

Modus operandi en el quirófano

Solo unos meses después y a raíz de las informaciones publicadas, la enfermera de un hospital privado-concertado con el que trabaja el SMS, envió un mail anónimo en el que detallaba que había tenido conocimiento del fraude de las prótesis vasculares por parte de la empresa Logimed y su comercial. En el correo señalaba que quería dejar constancia de que ese mismo comercial había estado trabajando durante años en el hospital concertado con el doctor R.T. (cirujano cardiovascular de la Arrixaca detenido en el marco de esta investigación el pasado mes de mayo) y detallaba que "la operativa era apuntar a mano referencias y lotes, en lugar de poner la pegatina habitual en la hoja de implante, para así poder facturar las unidades no encontradas en otros depósitos e incluso unidades caducadas".

La enfermera llegó a explicar que "en la mayoría de los casos, los códigos utilizados fueron de las prótesis BGP y BGA, del proveedor Logimed y con facturación a través de la Plataforma Logística" y se disculpó en el mismo texto diciendo: "siento comunicarlo ahora, pero en su día no me atreví por miedo a perder mi trabajo".

La UDEF recoge en su informe que para determinar la veracidad de los hechos, al encajar con el mismo modus operandi delictivo, el Servicio de Inspección junto a Policía Nacional analizó el total de intervenciones derivadas desde la Arrixaca al hospital concertado y realizadas por el cirujano del SMS que se mencionaba en el mail, determinando que "existen productos caducados facturados al SMS" por parte del comercial de Logimed en las operaciones realizadas por el doctor R.T. en el centro concertado, detectándose "hasta tres historias clínicas que contienen cinco prótesis caducadas".

Además, se ha detectado que se le han facturado al SMS productos que no se han utilizado y otros que la sanidad pública no debía haber abonado, como son los fungibles usados en las intervenciones.

La ampliación de la investigación ha permitido determinar que la cantidad defraudada habría pasado de los 700.000 euros iniciales a cerca de siete millones de euros.