Jaime Barea, presidente de Ganvam, en Murcia: "Hay quien dice que la crisis en el estrecho de Ormuz ha hecho más por el vehículo eléctrico que cualquier otra política"

La escalada de tensión que venía arrastrando Oriente Próximo desde hacía meses con el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán -que ya se encamina hacia un tratado de paz- y el posterior bloqueo del estrecho de Ormuz han contribuido a acelerar el interés de los conductores y compradores por la movilidad eléctrica para no depender de las intensas fluctuaciones del petróleo y de los carburantes que se han producido desde principios de marzo.

"Hay quien dice que el estrecho de Ormuz ha hecho más por el vehículo eléctrico que cualquier otra política", afirmó este viernes en Murcia el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), Jaime Barea, quien consideró durante su asistencia a la XXXIII jornada técnica de talleres de reparación de vehículos y exposición celebrada en la sede de la Fremm que el contexto geopolítico está influyendo en las decisiones de compra de vehículos.

Bajo un momento de incertidumbre global sobre qué coche elegir (si gasolina, diésel, híbrido o eléctrico) y con las directrices políticas a escala europea marcando el camino, Barea consideró que los últimos cambios en el discurso comunitario han contribuido a reducir esa incertidumbre y a "tranquilizar a los consumidores, que hasta hace poco tenían la sensación de que, eligieran lo que eligieran, acabarían equivocándose", señaló.

"Pieza clave del futuro"

Frente a este escenario, Barea apostó por un enfoque basado en la coexistencia de diferentes tecnologías. "Nosotros defendemos la neutralidad y la diversidad tecnológica. La electrificación es una pieza clave del futuro, pero también existen otras tecnologías que deben tener su espacio", sostuvo.

El representante de Ganvam consideró además que sigue siendo necesario "desmitificar" algunos prejuicios sobre la movilidad eléctrica para favorecer su implantación. "Es importante seguir haciendo pedagogía y transmitir al cliente que la electrificación es una opción fiable y que existen talleres preparados para mantener y reparar estos vehículos".

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Pese al creciente protagonismo del vehículo electrificado, Barea recordó que el parque automovilístico español continúa siendo mayoritariamente de combustión y presenta una elevada antigüedad. "En cualquier caso, seguimos teniendo un parque automovilístico muy envejecido y mayoritariamente compuesto por vehículos de combustión. Ese parque seguirá necesitando mantenimiento y reparación durante muchos años. Sin embargo, también es cierto que existen políticas públicas que están favoreciendo su renovación y, en la Región de Murcia, ese rejuvenecimiento del parque se está produciendo con mayor intensidad gracias a esas medidas", concluyó.