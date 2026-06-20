CHS: un siglo cuidando todo lo que nos une

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha recibido de manos de Su Majestad el Rey Felipe VI el reconocimiento concedido con motivo del centenario de su creación. El presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea, recogió una distinción que resume cien años de servicio público, planificación hidrológica y gestión de un recurso que ha modelado el territorio, la economía y la vida de quienes habitan la cuenca del Segura. En su intervención expresó que la recogía en nombre y representación de todos los compañeros y compañeras que hoy día y en el pasado trabajan y han trabajado en el organismo de cuenca.

Asimismo, indicó que el origen de la CHS, entre otras razones fue la ejecución de un ingente plan de actuaciones de defensa de avenidas, de ahí que el lema elegido con ocasión del centenario es “100 años cuidando todo lo que nos une”.

El reconocimiento fue entregado durante el acto institucional organizado por la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la Galería de las Colecciones Reales, para conmemorar los cien años de las confederaciones hidrográficas. La ceremonia reunió a representantes institucionales y a los presidentes de estos organismos, nacidos para gestionar el agua de acuerdo con su verdadera geografía: la que dibujan los ríos, los cauces y las cuencas por encima de las divisiones administrativas.

Felipe VI destacó durante su intervención que las confederaciones hidrográficas han contribuido a consolidar una cultura del agua basada en la planificación, el conocimiento y la responsabilidad compartida. El Rey subrayó también la vigencia y la proyección internacional de un modelo que ha servido de referencia a otros países y que inspira algunos de los principios actuales de la gobernanza europea del agua.

Junto a la Confederación Hidrográfica del Segura, también recibió un reconocimiento por su centenario la Confederación Hidrográfica del Ebro. El acto recordó, además, a título póstumo, la figura de Manuel Lorenzo Pardo, uno de los ideólogos de una concepción de la gestión hidráulica que entendió la cuenca como un espacio común y el agua como una responsabilidad colectiva.

El origen de este modelo se remonta a 1926. La creación de las confederaciones hidrográficas situó a España a la vanguardia de la gestión del agua al establecer una organización basada en la unidad natural de la cuenca y en la participación de los usuarios en la toma de decisiones. Se trataba de comprender que un río no termina donde cambia una provincia y que el agua no conoce más frontera que el cauce por el que discurre.

Esta tarea adquiere una dimensión particular en la cuenca del Segura. La escasez estructural de recursos, la irregularidad de las precipitaciones y la alternancia entre largos periodos secos y episodios de lluvias intensas han marcado históricamente este territorio. Aquí, la gestión del agua no es una cuestión accesoria, sino una condición imprescindible para el desarrollo económico, la protección de la población y la conservación de los ecosistemas.

Durante estos cien años, la CHS ha asumido la planificación de los recursos disponibles y la atención a usos esenciales como el abastecimiento y el regadío. Garantizar el suministro a la población requiere anticipar las necesidades, conocer la evolución de las reservas y contar con instrumentos capaces de responder ante situaciones de dificultad.

El regadío constituye, por su parte, una realidad económica, social y territorial profundamente vinculada a la historia de la cuenca. Su futuro está unido al uso responsable del agua, a la eficiencia y a la capacidad de adaptación ante escenarios de menor disponibilidad. Compatibilizar estos usos con la protección ambiental representa uno de los grandes equilibrios que debe sostener la planificación hidrológica. Para su atención se han movilizado todos los recursos que la técnica posibilita, aguas superficiales, subterráneas, trasvasadas, regeneradas y desaladas.

Foto de familia del acto. / CHS

La sequía es uno de los principales desafíos de la demarcación. En la cuenca del Segura no puede contemplarse únicamente como una situación excepcional. Es una realidad recurrente que obliga a anticiparse, realizar un seguimiento continuo de los recursos y adoptar decisiones sustentadas en criterios técnicos.

En el extremo opuesto, pero dentro de la misma realidad hidrológica, se encuentran las inundaciones. Las lluvias torrenciales y las avenidas han escrito algunos de los episodios más difíciles de la historia de la cuenca del Segura. La prevención y gestión de estos fenómenos ocupa, por ello, un lugar central entre las responsabilidades de la Confederación.

La respuesta combina infraestructuras hidráulicas, conservación de cauces, redes de control y seguimiento, conocimiento del territorio y coordinación institucional. También exige integrar la gestión del riesgo en la ordenación territorial, porque la protección frente a las inundaciones comienza mucho antes de que el agua desborde un cauce.

La CHS es, además, responsable de un amplio patrimonio asociado al agua. Presas, embalses, azudes y canales forman parte de la historia y del paisaje de la cuenca. Estas infraestructuras hidráulicas han contribuido al abastecimiento, al regadío y a la laminación de avenidas, y su conservación resulta imprescindible para garantizar su seguridad, funcionalidad y servicio a la sociedad.

Junto a este patrimonio construido permanece otro más antiguo y frágil: el formado por los ríos, las ramblas, los humedales y los ecosistemas acuáticos. La protección del medio ambiente no constituye una tarea separada de la gestión hídrica. Es uno de sus fundamentos.

Preservar la calidad de las aguas, mantener los caudales ecológicos, restaurar los ecosistemas fluviales y proteger los hábitats vinculados al agua son objetivos inseparables de la atención a las demandas. Una cuenca no puede medirse solamente por el volumen de recursos que proporciona, sino también por la salud de sus ríos y la capacidad de sus ecosistemas para seguir sosteniendo vida.

El centenario llega en un momento de importantes desafíos. El cambio climático, la posible intensificación de las sequías, el riesgo de inundaciones y la evolución de las demandas y de los recursos obligan a reforzar la anticipación y la adaptación. La planificación hidrológica continuará siendo la principal herramienta para afrontar este escenario, apoyada en el conocimiento científico y técnico, la modernización de la gestión, la participación de los usuarios y la cooperación entre administraciones.

El reconocimiento entregado por Felipe VI distingue la trayectoria de una institución centenaria, pero también recuerda la vigencia de su misión. La CHS debe seguir garantizando el abastecimiento, atendiendo una gestión responsable del regadío, protegiendo a la población frente a sequías e inundaciones, conservando el patrimonio hidráulico y velando por el buen estado del medio ambiente, y para ello deberá ser objeto, al igual que los otros organismos de cuenca, de una transformación y refuerzo que permitan configurar las confederaciones hidrográficas del siglo XXI.