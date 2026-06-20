Más de 9.500 personas se han presentado al examen de oposiciones a Maestros en la Región de Murcia

Arrancan las oposiciones al Cuerpo de Maestros de la Región de Murcia con menos aspirantes de los esperados para concurrir en el examen. De las 11.381 personas que se proyectaron inicialmente, "se han presentado 9.541", según confirmó el consejero de Educación, Víctor Marín, que esta mañana se ha desplazado a la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, una de las sedes de los exámenes. Esto supone un porcentaje de participación, según el sindicato independiente de enseñanza pública ANPE Murcia, del 84% aproximadamente.

Este descenso supone que también baje la ratio de aspirantes por plaza, que se cifraba en 7 aspirantes por plaza, haya bajado a 6. Sobre esto, Marín indicó que "han mejorado los datos y las posibilidades que tienen los aspirantes a obtener una de las 1.607 plazas convocadas".

Atascos a primera hora

A pesar de que "las pruebas han comenzado sin incidentes", comentó Marín, "en torno a las 7 de la mañana, ha habido algunos problemas de acceso en la carretera al campus de Espinardo, pero los llamamientos se han realizado con normalidad", añadió.

Sin embargo, explicó que "no se han computado retrasos por no haber llegado a tiempo a lo que ha sido el inicio del examen y, de momento, todo está transcurriendo con la mayor normalidad".

No obstante, estos problemas de acceso a primera hora, han sido criticados desde el sindicato Sterm Intersindical. Su coportavoz, Andrés Martínez, señaló que uno de los problemas que han encontrado es "la falta de refuerzo del transporte público".

Esto ha provocado, según comentó, en que "miles de personas opositoras y sus familias se han desplazado aquí en coche, lo que ha generado los problemas de acceso y nervios porque hay que estar puntual para poder realizar el examen".

Desde su organización, Martínez indicó que la Consejería de Educación "debería haber hecho un esfuerzo mayor para que el Ayuntamiento de Murcia hubiera puesto todos los medios, como se hace en otras pruebas como la selectividad".

"Se ha recuperado la ratio anterior de personas por tribunal"

Otro "problema" que destacan desde Sterm Intersindical es "la ratio tan alta de personas por tribunal". Esto desemboca, según la organización, en que "la Consejería presione a los tribunales para que corrijan más rápido de lo que se deberían".

Martínez reivindicó que "puesto que ya han hecho una ratio de personas por tribunal bastante alta, por lo menos que no presione, que la Consejería permita a los tribunales trabajar tranquilamente, trabajar en las condiciones adecuadas y sí que exigimos que se haga una reversión de los recortes y que se mantenga la ratio anterior".

Sobre este punto, el consejero Marín señaló que "son 145 tribunales los que van a participar en esta oposición y se ha vuelto a recuperar la ratio que existía en la Región de Murcia cuando las pruebas eran eliminatorias".

También añadió que aunque ha habido más tribunales en anteriores convocatorias, esto se debe a que "todos los aspirantes debían realizar las dos partes del examen, siendo la más larga en el tiempo la defensa oral de la programación y la unidad".

Sobre la ampliación del tiempo de corrección para los tribunales, Marín explicó que el plazo ajustado se realiza también en otras partes de España y "obedece a un fin mayor, el que todo el profesorado esté incorporado el día 1 de septiembre".

Quejas por la falta de información sobre las novedades del examen

Asimismo, algunos familiares de opositores denunciaron que la comunicación sobre las novedades del examen no ha sido la más adecuada. Se refieren a las dos modalidades que se estrenan en este examen, por un lado, la opcionalidad en la realización del supuesto práctico en la que los aspirantes podían elegir entre varias cuestiones. Por otro lado, también debuta este año el papel autocopiable, "que permitirá que hoy cualquier aspirante pueda llevarse una copia a casa, a su domicilio, del examen que ha realizado", explicó el consejero de Educación.

Sobre la correcta aplicación del papel autocopiable algunos familiares de opositores en el Campus de Espinardo reclamaron que "no se ha explicado bien" y que los aspirantes "estaban nerviosos al no saber cómo proceder".

Por último, desde el sindicato ANPE Murcia, registraron algunas incidencias que trasladaron a la Consejería de Educación "para su valoración y resolución". Entre ellas destacan el uso del móvil, señalan que "hay opositores que quieren acceder con móvil al aula". Por lo que la asociación "ha custodiado alrededor de unos 25 móviles, para que estos aspirantes pudieran acceder al aula".

También reclaman la "falta de megafonía para el primer llamamiento en determinadas sedes", además de "varias incidencias de aspirantes que han llegado tarde al segundo llamamiento y no le han dejado acceder al aula". Sobre esto, reclaman "un criterio homogéneo y una hora concreta tanto para el primer llamamiento como para el segundo. No puede existir tribunales que si dejen entrar a unos aspirantes en segundo llamamiento a una hora y otros no. Desde ANPE exigimos mejorar esta medida para futuros procedimientos".