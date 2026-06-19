El PSOE invita a la consejera de Salud a comparecer en el juzgado de forma voluntaria "antes de que se lo pida el juez"

Los partidos de la oposición no se creen ni una palabra del Gobierno regional sobre su papel en la trama de las prótesis. Hasta visualizan a la consejera de Salud, Isabel Ayala, "en el centro de este entramado", ante el juez y también "en la cárcel de Sangonera". PSOE, Vox y Podemos-IU tenían muchas ganas de ver a la exgerente del Servicio Murciano de Salud dando explicaciones sobre el fraude de los 'stents', sobre todo después de que ayer no consiguieran que compareciera tras un cambio en el orden del día a mitad de sesión de control. Con el Pleno retomado este viernes, fueron con todo contra ella.

"Ha llegado aleccionada para cumplir el objetivo de López Miras: mentir para seguir tapando la trama", le dijo la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez Jódar, echándole en cara que hubiese afirmado públicamente que las prótesis caducadas relacionadas con la investigación "no se utilizaban en pacientes" y que no existían afectados. "Si no hubo pacientes afectados, ¿quién es Antonio, el paciente que tuvo que dejar de trabajar tras recibir un implante caducado? ¿Miente él o miente la Consejería de Salud?", le preguntó, mostrándole la imagen del afectado.

Joaquín Segado gesticula durante la intervención de la diputada Marisol Sánchez, del PSOE. / Loyola Pérez de Villegas

El PSOE recordó que Ayala ha formado parte de la estructura directiva del sistema sanitario regional durante años. "Resulta imposible creer que una trama de estas dimensiones, que según la Policía se habría prolongado durante más de quince años, pudiera desarrollarse sin que ninguno de los órganos de supervisión y dirección tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo". No solo ella. Sánchez Jódar amplió el radar: "¿Quién era el director de Gestión Económica y Financiera del Área III hace 15 años? Fernando López Miras, hoy presidente de la Región de Murcia". Asimismo, rescató correos electrónicos recogidos en el informe de la UDEF que mencionan al actual consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, también exdirectivo del SMS.

"Lo que los ciudadanos no entienden es cómo el presidente López Miras ha premiado a quien fue gerente del Servicio Murciano de Salud nombrándola consejera precisamente cuando estalla este escándalo. La única explicación que encuentran muchos ciudadanos es que el objetivo era tapar la trama y evitar que se conociera toda la verdad", indicó. Sánchez Jódar pidió a la responsable de Salud que, "por dignidad", dimita; así como que, comparezca "de forma voluntaria ante el juzgado antes de que lo hagan las acusaciones o el propio juez".

El diputado de Vox Ignacio Arcas. / Loyola Pérez de Villegas

El diputado de Vox Ignacio Arcas clamó contra la "sensación de impunidad" que considera que rodea al PP de la Región de Murcia, al que acusa de intentar "por todos los medios que no se hable de la corrupción", citando las "actuaciones vergonzosas del señor Miralles" en la comisión de investigación de las derivaciones a la sanidad privada del SMS y a la "actitud deleznable" de la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, por suspender la sesión del día anterior "de forma abrupta".

"La corrupción mata. En este caso lo tenemos aún más claro", señaló el parlamentario, preguntando a la bancada 'popular' si "ve normal que hayan nombrado consejera a la responsable del SMS, donde se cocinó el caso de corrupción". Dirigiéndose a Ayala, le dijo que la convencieron para ser consejera "porque estaba todo bien atado", aunque ya le habían "fallado". "Tanto, que López Miras no ha querido estar hoy junto a usted —si estuvieron los consejeros Víctor Marín, Conchita Ruiz y Marcos Ortuño—. Si continúa es porque vale más por lo que calla que por lo que dice", manifestó.

La Opinión

Muy dura también fue la portavoz de Podemos, María Marín, quien instó a Ayala a que esta explique a cuántos pacientes se le han implantado prótesis caducadas en hospitales privados de la Región de Murcia "como tapadera para sus negocios", advirtiéndole de que, aunque "no la diga ahora, la verdad saldrá a la luz. Más vale que la diga aquí y no en la cárcel de Sangonera", añadió. La diputada morada se mostró convencida de que en la Consejería "conocían perfectamente el abuso de los contratos sin procedimiento de licitación pública" con los que se han "desviado cientos de millones de euros y que han permitido la existencia de algo tan oscuro y sucio como la trama de las prótesis". "Y las que están por venir, porque esto es solo la punta del iceberg", vaticinó.

Por su parte, el diputado de IU José Luis Álvarez-Castellanos puso sobre la mesa de la consejera una serie de preguntas: "¿Cómo es posible que un fraude económico donde la Consejería fue el principal denunciante, sin que según ustedes haya relevancia política, haya empezado con el cese del anterior consejero de Salud?", "¿por qué no ha comparecido usted a petición propia, si hay tanta transparencia y tanto le preocupa la trama a la Consejería?", "¿está en condiciones de asegurar aquí públicamente de que no hay ningún riesgo de que alguien pueda tener un implante caducado?", fueron algunas de ellas, y todas quedaron sin responder.

PP: "Somos diputados, no matones de discoteca"

La diputada María del Carmen Ruiz Jódar ejerció el papel de defensora de la consejera y no dudó en atacar a la oposición por los ataques a Isabel Ayala. "Somos diputados, no matones de discoteca", le llegó a decir a la socialista Marisol Sánchez Jódar.

María del Carmen Ruiz Jódar, este viernes en la Asamblea. / Loyola Pérez de Villegas

La dirigente 'popular' dijo que el motivo de la comparecencia de la responsable de Salud era "toda la corrupción que envuelve al Partido Socialista". "Tienen las instrucciones claras: hay que tapar toda la porquería del sanchismo, y especialmente en esta ‘semana grande’: más de 40 imputados ya, el lunes le tocó a la mujer del presidente, el martes a la directora general de la Guardia Civil, miércoles y jueves a Zapatero, ayer a sus hijas, al otro día a su secretaria", remarcó Ruiz Jódar.

Además, buena parte de su intervención la dedicó a criticar la alianza entre PSOE y Vox, quienes "han vuelto a ponerse de acuerdo y han montado una operación política para ocultar los escándalos de corrupción que cercan a Sánchez".

La diputada intentó darle la vuelta a la situación mencionando "el mayor escándalo de la sanidad", haciendo referencia al caso del Centro de Investigaciones Oncológicas, "donde se dedicaban a robar más de 25 millones de euros de la lucha contra el cáncer, a trapichear con la salud y la vida de los ciudadanos". También mencionó el escándalo de las mascarillas, "cuando en plena crisis sanitaria, mientras cientos y cientos de personas morían cada día, estaban haciendo negocio y cobrando comisiones ilegales millonarias en la compra del material esencial de protección".

El PP quiso dejar claro que, "mientras el PSOE despliega a sus mamporreros para tapar su corrupción y sus prácticas mafiosas, el Gobierno regional denuncia a la Fiscalía el supuesto fraude de las prótesis".