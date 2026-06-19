Isabel Ayala pide a la oposición que "deje de inquietar a la población lanzando bulos sobre su sistema sanitario"

Isabel Ayala sí subió a la tribuna de la Asamblea Regional este viernes, cuando se reanudó la sesión de control interrumpida forzosamente ante su incomparecencia el día anterior. "Estaba llegando a Murcia. Si ayer me hubieran convocado con normalidad, habríamos solventado esta situación", explicó ella misma, recordando que los grupos de la oposición modificaron el orden del día para incluir su intervención tiempo después de que ella se hubiera marchado, tras responder a las preguntas que sí fueron ordenadas en la Junta de Portavoces.

La consejera de Salud defendió en todo momento el papel del Servicio Murciano de Salud (SMS), ente en el que ocupaba el cargo de directora gerente cuando se destapó la trama de las prótesis, un presunto fraude de casi 7 millones de euros por el cual se compraban productos sanitarios no homologados y se facturaban utilizando los códigos de otros productos que sí lo estaban y pertenecían al mismo proveedor.

"Dejen de mentir y de inquietar a la población lanzando bulos sobre su sistema sanitario", pidió a los grupos de la oposición que la obligaron a dar explicaciones. Como ya dijo en anteriores ocasiones, afirmó que la Consejería, que "siempre ha actuado con total transparencia", fue quien puso el fraude en manos de la Fiscalía, recordando que "el SMS está personado como perjudicado". "Nos hemos mostrado como un actor decisivo en la investigación", subrayó.

No pueden soportar que ningún cargo político esté implicado en esta trama

Además, destacó que "todos los responsables fueron apartados y suspendidos de empleo y sueldo", trasladando así que su departamento actuó "con diligencia y transparencia", y remarcando que "no hay cargos políticos entre los trece investigados".

De hecho, la responsable de la sanidad murciana manifestó que PSOE, Podemos y Vox "no pueden soportar que ningún cargo político esté implicado en esta trama", algo que consideró "comprensible teniendo en cuenta la lista de corruptos" en las filas del Partido Socialista, entre los que mencionó al exministro José Luis Ábalos o al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Ayala aseguró que la contratación de servicios por parte del SMS "se hace conforme a normativa" y que "la figura del concierto sanitario viene regulada en la ley". Asimismo, se tomó un tiempo para explicar que "estamos hablando de un presunto fraude económico" solamente y no de un problema de salud para la población. "Que los materiales implantables no estén homologados no significa que no sean válidos", argumentó, indicando que eso tan solo significa que no está en el catálogo del SMS. "Son perfectamente viables". Subrayó que la Policía Nacional investiga la "manipulación de partes quirúrgicos para ampliar la facturación".

Llevaremos a cabo todas las acciones necesarias para recuperar todo el dinero que se ha defraudado

La consejera señaló que, para garantizar la seguridad de los pacientes, se han revisado las historias clínicas y "no se ha verificado que se hayan implantado prótesis caducadas". Desde 2025, el Gobierno regional ha reforzado el Servicio de Inspección Sanitaria con la incorporación de 15 profesionales más, entre inspectores médicos, farmacéuticos y enfermeros. También se ha puesto en marcha una unidad específica para reforzar el control con cuatro inspectores dedicados a este asunto, informó.

"Lo único que pretenden es ensuciar y confundir. Podemos, vertiendo basura; y el PSOE, intentando dar lecciones de honestidad cuando nadie les puede creer a estas alturas" agregó. Para ella, existen "dos maneras de gobernar: la del Partido Socialista, que amedrenta a jueces y fiscales; o la del Partido Popular, que va a Fiscalía a denunciar cuando se detecta una irregularidad".

Negó que hubiera "tapado" o "encubierto" la trama y acusó a los partidos de izquierda de perseguir "hacer el mayor ruido posible" cuando "la salud de los ciudadanos está protegida".

"Hago un llamamiento a la tranquilidad. Llevaremos a cabo todas las acciones necesarias para recuperar todo el dinero que se ha defraudado", sentenció, adelantando que la Consejería de Salud seguirá colaborando con la investigación, pues es la primera interesada. "El que la haya hecho, que la pague", aseveró.