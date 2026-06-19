La Roja tiene hambre de jamón... y de gol: ElPozo despliega una lona gigante en pleno centro de Madrid

ElPozo Alimentación ha querido que el apoyo a la Selección Española se vea desde lejos. La compañía ha instalado una lona de grandes dimensiones en la Plaza de Santo Domingo de Madrid, uno de los puntos con mayor tránsito y visibilidad de la capital, para acompañar a La Roja en uno de los momentos clave del calendario deportivo, el Mundial 2026

La acción, activa desde el 15 hasta el 28 de junio, ocupa una superficie de 1.176 metros cuadrados y convierte el centro de Madrid en un escaparate de respaldo a la Selección. Bajo el lema 'La Roja tiene hambre', la creatividad apela al orgullo, la emoción y la pasión de los aficionados, vinculando el fútbol con uno de los grandes territorios de la marca: la alimentación.

Esta iniciativa forma parte de la campaña puesta en marcha por ElPozo Alimentación como patrocinador oficial de la Selección Española hasta 2030. La compañía ha diseñado distintas activaciones para estar presente antes, durante y después de cada partido, reforzando su conexión con los seguidores y generando experiencias vinculadas al deporte y la gastronomía.

Fanzone en Colón

Además de la gran lona instalada en Santo Domingo, ElPozo ha desarrollado una campaña con promociones y acciones especiales en puntos de venta, contenidos en redes sociales y diferentes propuestas pensadas para acercar el ambiente de La Roja al consumidor. La marca también ha activado una fan zone en la Plaza de Colón, uno de los lugares de encuentro más emblemáticos para los aficionados de la Selección en Madrid.

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Con esta acción, ElPozo Alimentación refuerza su presencia en el territorio deportivo y consolida su apuesta por acompañar a la Selección Española y a sus seguidores en las grandes citas. La campaña ha sido desarrollada en colaboración con Havas Media y CA Sports Marketing.