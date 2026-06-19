Roberto Brasero avisa del primer gran golpe del verano en Murcia: hasta 40 grados en un arranque de récord que no se ve desde hace 75 años

El verano no espera. Aunque la entrada oficial de la estación no llega hasta el próximo domingo 21 a las 9.24 de la mañana, el calor de verdad ya ha decidido adelantarse en la Región de Murcia. Y lo hará de forma contundente.

El meteorólogo Roberto Brasero advierte de que al final de esta semana ya se notará un ascenso generalizado de las temperaturas en buena parte de España, con noches tropicales que afectarán, entre otras zonas, al litoral mediterráneo. La Región de Murcia, como casi siempre en estos episodios, estará en el epicentro.

Lo que viene no es un simple episodio de calor veraniego. Brasero lo deja claro: "Desembocaríamos en una jornada dominical en la que las temperaturas ya podrían entrar en esos umbrales que se consideran de ola de calor". Y lo más llamativo es el momento en que se produciría: justo cuando arranque oficialmente el verano.

Un fin de semana para no salir de casa sin agua

Este viernes será el primer aviso serio para los murcianos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que Murcia arranque ya con 21 grados de mínima y alcance los 35 de máxima. Lorca registrará entre 19 y 34 grados, mientras que Caravaca de la Cruz se moverá entre los 17 y los 33. En Cartagena, más protegida por la influencia del mar, los termómetros oscilarán entre los 24 y los 31 grados. Pero esto es solo el calentamiento (nunca mejor dicho).

El sábado, la Aemet avisa de cielos poco nubosos con presencia de polvo en suspensión, y las temperaturas seguirán subiendo. Murcia marcará entre 23 y 36 grados; Lorca, entre 21 y 35; y Yecla, entre 17 y 33. Las noches comenzarán a ser especialmente sofocantes en la costa y en la capital, donde dormir con la ventana abierta dejará de ser suficiente.

El domingo, con el verano oficial, llegará el primer gran golpe de calor

Brasero subraya que será precisamente con la llegada del fin de semana cuando se produzca "un nuevo repunte de las temperaturas", con un ascenso generalizado de las máximas del sábado y las mínimas del domingo. La Aemet respalda ese pronóstico con datos concretos para la Región: el domingo, Lorca se acercará peligrosamente a los 40 grados con una máxima de 38; Caravaca de la Cruz llegará a 37; Murcia, a 36; y Yecla, también a 37. Solo Cartagena se mantendrá algo más templada, con 32 grados de máxima.

Y hay un dato que lo pone todo en perspectiva. Según Brasero, para el 21 de junio (domingo) y los cuatro días siguientes, "la Aemet pronostica una temperatura media en España más elevada que la de cualquiera de esos días desde 1950, es decir, un calor de récord para esas fechas". No es una exageración: sería el inicio de verano más caluroso en más de setenta años.

El lunes y el martes, los días más duros para la Región

Si el fin de semana ya será exigente, el inicio de la semana siguiente podría ser directamente extremo. El lunes, Murcia capital y Lorca rozarán los 39 grados de máxima, con mínimas que no bajarán de 21 grados. Caravaca de la Cruz alcanzará los 37, y Yecla se moverá en torno a los 37 también. Solo Cartagena, con 33 de máxima, se librará relativamente del calor más intenso, aunque sus noches tropicales (con mínimas de 25 grados) no darán tregua.

El martes se perfila, según los datos de la Aemet, como la jornada más dura de todo el episodio. Lorca y Murcia llegarán a los 40 grados de máxima, con mínimas de 22 grados que harán prácticamente imposible el descanso nocturno. Caravaca de la Cruz marcará 39 grados, y Yecla alcanzará los 38. Incluso Cartagena, la más refrescada por el mar, llegará a los 34.

¿Será oficialmente una ola de calor?

Esa es la pregunta que se hacen ahora mismo los meteorólogos. Brasero es prudente pero claro: "Es solo una posibilidad", pero todas las previsiones apuntan en la misma dirección. Para que se declare oficialmente una ola de calor, las temperaturas deben superar durante al menos tres días consecutivos los umbrales establecidos para cada provincia. Con las máximas previstas para Murcia, Lorca o Caravaca, esos umbrales podrían superarse con holgura.

Lo que sí parece seguro es que este fin de semana y el arranque de la semana siguiente van a exigir precaución, hidratación y, sobre todo, mucho respeto al sol. El verano ha llegado a Murcia, y lo ha hecho sin avisar demasiado.