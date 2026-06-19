Polvo africano y casi 40 grados en la Región de Murcia: cuándo llega la calima este fin de semana

La Región de Murcia afronta varios días marcados por la presencia de polvo en suspensión, calima y temperaturas muy elevadas. La entrada de una masa de aire africano sobre el sureste peninsular puede provocar un incremento de los niveles de partículas PM10, especialmente entre el sábado y el lunes.

Polvo africano sobre el sureste

Según los datos ofrecidos por la Comunidad Autónoma, los modelos consultados prevén concentraciones de polvo en superficie en el sureste peninsular en un rango de entre 1 y 500 microgramos por metro cúbico. Esta situación podría reflejarse en las estaciones de la Red de Calidad del Aire de la Región de Murcia, con un aumento de las partículas en suspensión durante los próximos días.

Un episodio ligado a la calima y al calor

El episodio coincidirá, además, con un ambiente plenamente veraniego y un ascenso progresivo de las temperaturas. Este sábado se mantendrá la calima en la comunidad, con máximas que alcanzarán los 36 grados en Murcia y Caravaca de la Cruz, los 35 en Lorca y los 33 en Yecla. En Cartagena, el termómetro se quedará en torno a los 31 grados, aunque con mínimas más elevadas, de hasta 26 grados.

El domingo, cerca de los 40 grados

El domingo el calor irá a más y las máximas rozarán los 40 grados en varios puntos del interior. Lorca podrá alcanzar los 38 grados, mientras que Caravaca de la Cruz y Yecla llegarán a los 37. En Murcia se esperan 36 grados y en Cartagena, 32. La previsión apunta a cielos poco nubosos o despejados, estabilidad y presencia de polvo en suspensión.

El polvo seguirá al inicio de la semana

La situación se mantendrá al inicio de la próxima semana. Para el lunes se prevén cielos poco nubosos o despejados, polvo en suspensión, temperaturas en ligero ascenso o sin cambios y vientos flojos variables. Las máximas volverán a situarse en valores elevados, con 38 grados en Lorca y 37 en Murcia, Caravaca y Yecla.

El martes continuará el mismo patrón, con polvo en suspensión y temperaturas todavía muy altas. Murcia podría alcanzar los 39 grados, mientras que Lorca y Caravaca de la Cruz llegarían a los 38, Yecla a los 37 y Cartagena a los 34.

Recomendaciones para la población

Ante este episodio, las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en el caso de personas con afecciones respiratorias, mayores, niños y quienes realicen actividad física en el exterior. Entre las medidas aconsejadas figuran evitar el ejercicio físico intenso al aire libre, reducir los desplazamientos por carreteras principales en los momentos de mayor concentración de polvo, utilizar el transporte público o compartir coche y mantener una conducción eficiente.

También se aconseja controlar la refrigeración en viviendas y edificios públicos para evitar un consumo energético excesivo durante las horas de más calor. En el caso de personas vulnerables o expuestas durante mucho tiempo al aire libre, se recomienda el uso de mascarillas FFP2 como medida de protección frente a las partículas en suspensión.

Dónde consultar la calidad del aire

La población puede consultar la evolución de la calidad del aire a través del portal regional de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.