La necesidad de vivienda se 'enfría' en la Región de Murcia: harán falta 42.000 casas menos de lo previsto hasta 2041

La Región de Murcia seguirá necesitando más viviendas en los próximos años para tratar de amortiguar el impacto de la crisis de acceso, pero menos de las que se requerían hasta ahora. El reciente estudio sobre Proyección de Hogares 2026-2041 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 'enfría' las estimaciones para la Comunidad: harán falta 122.306 hogares en los próximos quince años, frente a los 164.469 que preveía la anterior estimación, publicada en 2024 y referente al periodo 2024-2039. El recorte de 42.163 hogares supone así una merma del 25,6% en el crecimiento residencial previsto para la Región.

La tendencia a la baja se da en todo el conjunto nacional: en España la disminución es de un millón y medio de hogares menos. Pese a la revisión más moderada, la Región continúa en cabeza en el mapa nacional, ya que el INE prevé que el número de hogares pase de 589.751 en 2026 a 712.057 en 2041, un incremento del 20,7%, lo que sigue siendo el mayor crecimiento por autonomías, por delante de la Comunidad Valenciana y Baleares.

Cabe recordar que en 2024 el INE calculó que Murcia pasaría de 570.133 hogares a 734.602 en 2039, lo que suponía un aumento del 28,8%, también el mayor del país. Ahora, aunque el horizonte de la nueva proyección se amplía hasta 2041, la cifra final prevista para la Región queda por debajo de la que se estimaba hace dos años para 2039.

¿Por qué se revisa a la baja?

El recorte de las previsiones del INE responde principalmente a una revisión a la baja de las expectativas de crecimiento demográfico, ya que las nuevas estimaciones apuntan a que la población que ingresará o se asentará de forma estable en el país crecerá a un ritmo inferior al previsto anteriormente.

A ello se suma un ajuste en los flujos migratorios, dado que las proyecciones del INE se fundamentan en la continuidad de las tendencias de migración internacional y una menor entrada neta de población extranjera reduce el ritmo de formación de nuevos hogares.

Por último, el INE expone que el saldo vegetativo sigue siendo claramente negativo: el descenso de la natalidad y el progresivo envejecimiento de la población hacen que, en muchas comunidades autónomas, las defunciones superen ampliamente a los nacimientos, lo que limita de manera natural el crecimiento de la demanda de vivienda.

El menor incremento de la población y de la inmigración explican el ajuste de las previsiones

"En nada nos cambia la situación de déficit de vivienda que sufrimos tanto a nivel nacional como en la Región de Murcia, pues la obra nueva que somos capaces de construir está muy lejos de satisfacer las necesidades de la demanda".

Así lo considera el presidente de la Asociación de Promotores de la Región de Murcia (Apirm), José Ramón Blázquez, que apunta a este periódico que, aunque la tendencia apunte a una menor creación de hogares ahora, "la conclusión sigue siendo la misma que antes: se construyen muchas menos viviendas que hogares se pretenden crear y el problema de la vivienda sigue aumentando cada año en nuestro país y en las ciudades de nuestra Región".

El presidente Apirm, José Ramón Blázquez. / A. R.

"Oferta inferior a lo que se necesita"

Para Blázquez "es muy evidente que la oferta de obra nueva ha sido muy inferior a los hogares que se necesitan crear". En este sentido, expone que los visados de obra nueva fueron 3.295 en 2024 y 4.437 en 2025, superándose el nivel de los 4.000 por primera vez desde 2009, "si bien los hogares previstos eran 14.413, lo que nos indicaría un déficit de 9.976 viviendas".

Durante este 2026 el ritmo ha bajado la marcha un 6,5% respecto al pasado año, aunque el presidente de los promotores inmobiliarios murcianos asegura que todavía es "pronto" para sacar conclusiones: "Lo normal es que acaben a niveles similares; la necesidad de hogares es muy parecida al año pasado, unos 14.421, lo que nos arrojaría un déficit similar para el año 2026".

Los promotores alertan de que el déficit continuará mientras no se agilicen los desarrollos urbanísticos

Respecto a la nueva proyección de hogares del INE, señala que se rebaja la creación de viviendas durante los próximos cinco años en un 19%, pasando de 62.217 a 50.379 hogares, un total de 11.844 hogares menos.

"Teniendo en cuenta que estamos en 4.500 visados de obra nueva, la oferta de vivienda sigue siendo menos de la mitad que la necesidad de vivienda revisada que acaba de publicar el INE para estos años. El problema de oferta sigue siendo muy evidente y los esfuerzos que se deben hacer desde todas las administraciones y empresas del sector siguen siendo los mismos, en la línea de ser más eficaces, disminuir exigencias innecesarias y simplificar trámites, aumentar suelo urbanizado disponible, disminuir el coste del suelo y de la construcción y reducir impuestos".

Tamaño medio del hogar

Blázquez apunta entre los factores "reseñables" que la Región de Murcia tenga un volumen "bastante superior" a la media nacional en cuanto al tamaño medio de los hogares, pasando de 2,66 hoy a 2,53 en 2039 frente a los 2,48-2,44 nacionales.

Así, recuerda que en las anteriores previsiones del INE los datos referentes a la Comunidad habían previsto un tamaño menor, 2,49 y en España 2,32 para 2039. "Una corrección importante en las previsiones ha sido el aumento del tamaño medio de los hogares con respecto a la previsión anterior, lo que explica en parte la menor necesidad de vivienda", indica.