Los médicos murcianos cierran un año de protestas diciéndole a la ministra: “No nos vamos a rendir, vocación no es esclavitud”

El 13 de junio de 2025 los médicos de la Región de Murcia paraban las consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas para protestar, junto al resto de compañeros de otras comunidades, contra la reforma del Estatuto Marco en la que trabaja el Ministerio de Sanidad.

Este viernes, un año y ocho huelgas después, cinco de ellas con paros mensuales de una semana de febrero a junio, medio centenar de profesionales se concentraba en la puerta de Urgencias del Hospital Morales Meseguer de Murcia para decir bien alto al Ministerio que “no nos vamos a rendir, porque vocación no es esclavitud y si tiramos ahora la toalla no servirá de nada el esfuerzo que hemos realizado este último año”.

Así lo indica José Segura, médico del SUAP de Zarandona, que este viernes se concentraba junto al resto de compañeros en la última jornada de huelga de las cinco previstas para esta primera mitad del año. Amenazan con un nuevo calendario de paros tras el verano.

El balance de este año no es nada positivo, ya que el acercamiento que se produjo inicialmente con el Ministerio saltó por los aires tras una reunión con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, tal y como recuerdan los profesionales.

“Nos duelen las citas canceladas y los efectos que está teniendo sobre los usuarios, pero es el Ministerio el que nos ha convertido a los médicos y a los pacientes en sus rehenes”, afirma la presidenta del sindicato médico CESM en la Región de Murcia, Virginia Izura.

“Hoy cerramos un ciclo de un año de reivindicaciones en el que no se nos ha hecho caso. Haremos un paréntesis por el verano y aunque queremos seguir negociando, creemos que la ministra Mónica García no es una interlocutora válida, por lo que hemos solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se convoque una mesa de negociación”.

Concentración de médicos este viernes en Murcia / Juan Carlos Caval

Reunión con la Consejería

A las protestas del último año contra el Ministerio por la reforma del Estatuto Marco se han sumado las reivindicaciones autonómicas frente a la Consejería de Salud por los incumplimientos del acuerdo de 2023, situación que en estas últimas semanas se ha visto agravada por el paro de ‘peonadas’ u horas extra de anestesistas, cirujanos y otros especialistas de hasta una quincena de servicios hospitalarios de la Región.

Las huelgas, sumadas a los paros de horas extra, están haciendo un gran daño a las ya complicadas listas de espera de la Región de Murcia, unas demoras que se están dilatando aún más en el tiempo y que la Administración no logra contener ni echando mano de los conciertos con centros privados.

Izura reconoce que el paro de las ‘peonadas’ “nos ha dado un impulso” y esperamos poder avanzar en mejoras laborales que son competencia autonómica en los próximos meses.

Para ello, el equipo de CESM mantuvo la semana pasada un primer encuentro con la nueva consejera de Salud, Isabel Ayala, y han previsto un calendario de reuniones que arrancará el próximo martes. De estos encuentros esperan extraer mejoras para los médicos murcianos, al igual que ha ocurrido con sus compañeros del País Vasco, que han logrado un acuerdo autonómico de hasta 75 millones de euros.

Entre las medidas que hay sobre la mesa para seguir presionando a la Administraciom tras el verano están: una huelga indefinida, paros diarios de dos horas y la limitación de las guardias.

Concentración de médicos este viernes en Murcia / Juan Carlos Caval

“En Urgencias se nos ponen los pelos de punta cuando llegan los días de huelga”

Para garantizar la asistencia sanitaria a la población en los días de huelga, el Gobierno regional ha establecido unos servicios mínimos que generaron controversia y varias rectificaciones de los tribunales el pasado mes de marzo.

En ellos, se establece que la plantilla de los servicios de Urgencias durante los paros debe ser del 100%, lo que ha llevado a que en estos últimos meses los urgenciólogos hayan cargado sobre sus hombros la falta de atención en centros de salud y consultas de especialistas. El resultado han sido colapsos en Urgencias y pasillos llenos de camas de pacientes pendientes de ingreso al no haber habitaciones libres en los hospitales.

José Luis Bauset, médico de Urgencias del Morales Meseguer, explica a La Opinión que “en urgencias hemos asumido todo el peso de la atención en estas semanas de huelga al parar el resto de servicios, Atención Primaria y consultas”.

El especialista reconoce que “en Urgencias se nos ponen los pelos de punta cuando llegan los días de huelga, ya que somos los únicos que estamos al 100% y debemos asumir la carga del resto al habérsenos negado el derecho a huelga”.

Sobre la llegada del verano y el hacer frente a un nivel de exigencia que no baja, Bauset respira algo aliviado, ya que “este año hemos conseguido cubrir todas las plazas que se han ofertado”, por lo que espera que los próximos meses les sirvan para recuperar fuerza y hacer frente al conflicto que se avecina para septiembre.