La Fundación Laboral de la Construcción forma a siete trabajadores cada día para salir al mercado laboral de la Región de Murcia

Cada albañil, operario y profesional cualificado que entra en el sector de la construcción en la Región de Murcia es recibido como agua de mayo por las empresas. La patronal de la construcción viene alertando de que necesita de forma urgente unos 8.000 trabajadores para hacer frente a la alta demanda, sobre todo, de vivienda residencial y, si se cumplen las previsiones, hasta 25.000 en unos años, según las últimas estimaciones.

"Debemos ser especialmente intensivos en este ámbito; ya lo estamos haciendo a través de Frecom y también mediante la Fundación Laboral de la Construcción, con nuestros planes formativos", decía hace unos días el propio presidente de la patronal regional de la construcción, José Hernández.

Este mismo jueves la Fundación Laboral de la Construcción anunció que formó durante el pasado año a un total de 2.793 profesionales (lo que equivaldría a más de siete trabajadores cada día) en la Comunidad a través de la impartición de 84.819 horas de formación y la ejecución de 403 cursos, según la última Memoria de actividades 2025, titulada Eres lo que construyes, presentada por el patronato de la entidad paritaria, y que está formada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA).

Una de cada tres personas (33%) que se forman en la Comunidad procede de países africanos o de América Latina

El perfil del alumnado que se formó en 2025 en la Fundación Laboral de la Construcción de la Región de Murcia es un hombre (95%), de 46 a 55 años (25%) -tramo de edad que aumentó un 0,4% respecto a 2024-, seguido por el alumnado de 36 a 45 años (que representó el 25%) y ocupado (73%). El porcentaje de extranjeros se situó en un 33%, la mayoría procedentes de África seguido de América Latina.

Cursos más demandados

En cuanto a los cursos más demandados en la Región de Murcia, el 73,04% del alumnado (2.040 trabajadores) eligió formación relacionada con la prevención de riesgos laborales (PRL) y un 26,96% (753 alumnos) que optó por una especialización en oficios y profesiones del sector. En cuanto a la modalidad formativa, un 91,59% del alumnado se decantó por formación presencial (2.558) y un 8,41% lo hizo con formación mixta (235).

El documento destaca que los títulos de los cursos más demandados en la Región de Murcia durante 2025 fueron 'PRL para trabajos de albañilería' (529 alumnos), seguido de 'Nivel básico de prevención en construcción' (225), 'Primeros auxilios en equipos de emergencia' (184), 'PRL para aparatos elevadores' (180) y 'PRL para vehículos y Maquinaria de movimiento de tierras' (115).

Respecto a las acciones formativas más demandadas fuera de la temática de seguridad y salud laboral, en 2025 fueron 'Seguridad en los trabajos temporales en altura: requisitos, equipos y técnicas fundamentales' (256 alumnos), 'Operaciones con plataformas elevadoras móviles de personal' (173), 'Obras de fábrica para revestir' (34), 'Operador de grúa torre' (23) y 'Competencia matemática para el empleo N2' (22).