Expertos en oncología analizan en la Arrixaca los últimos avances en cáncer de mama

El Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia acogía este viernes la VI Jornada de Unidades de Mama, un evento de referencia científica que ha congregado a destacados profesionales de la oncología, la ginecología, la cirugía y la radiología, entre otras especialidades y en la que han participado una quincena de expertos.

En esta edición, el programa científico se centra en el análisis de la neoadyuvancia, el tratamiento sistémico que se administra a las pacientes antes de pasar por el quirófano con el fin de disminuir el tamaño del tumor y elevar las tasas de curación.

La directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Irene Marín, inauguraba el encuentro, que arrancó con una mesa redonda dedicada en exclusiva al tratamiento en neoadyuvancia, moderada por los doctores Raúl Carrillo y Ramón Rodríguez.

En su intervención, Marín destacaba que el objetivo de la Consejería es "seguir avanzando en la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento y la atención integral a las mujeres con cáncer de mama" y en este sentido mencionaba la labor que desempeña el Programa de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de Mama, que incluye tanto el cribado poblacional mediante mamografías periódicas como programas específicos para mujeres con riesgo incrementado, desarrollados en colaboración con las unidades hospitalarias especializadas.

Marín resalta el papel de las unidades funcionales de mama como uno de los ejemplos más consolidados de integración asistencial y trabajo multidisciplinar en cáncer. Su trayectoria organizativa las convierte en una referencia para avanzar hacia una atención oncológica más coordinada, homogénea, centrada en la persona y orientada a resultados.

Asimismo, valoraba el papel del Hospital Virgen de la Arrixaca como centro de referencia regional y nacional, "cuya Unidad de Mama constituye un ejemplo de calidad asistencial, investigación y formación".

Nuevo contrato

El Gobierno regional aprobó recientemente un nuevo contrato para la realización de mamografías digitales de cribado, con cobertura para la práctica totalidad de las áreas de salud de la comunidad y la incorporación progresiva de nuevos centros de cribado, garantizando así la accesibilidad y la equidad territorial.

Además, la Región de Murcia remite de forma continuada al Sistema Nacional de Salud los principales indicadores del programa de cribado, entre ellos los datos de cobertura, participación y tasa de detección, lo que permite evaluar y mejorar permanentemente la calidad del programa.

Uno de los puntos clave del encuentro fue la ponencia magistral del doctor Vicente Peg, centrada en la valoración de la enfermedad residual post-neoadyuvancia. Esta intervención, moderada por los doctores Héctor Rodrigo y Eulalia García, profundiza en la importancia crucial de medir con exactitud el tejido tumoral remanente para determinar el pronóstico y diseñar los pasos terapéuticos posteriores de forma personalizada.

El foco de la jornada también se centró en el tratamiento locorregional, que consiste en una intervención médica directa sobre una zona específica del cuerpo, bajo la moderación de expertos de varias áreas de salud de la comunidad. En esta sesión se analizaron las implicaciones quirúrgicas y de radioterapia, así como las técnicas de reconstrucción inmediata y la preservación de tejidos.

Más allá de la frontera puramente biológica, el encuentro dedicó un espacio destacado a la salud mental y emocional de las pacientes a través del Taller Calma, impartido por el doctor Fernando Mora. Este espacio subraya la necesidad de integrar el soporte psicológico como un pilar fundamental dentro del itinerario terapéutico del cáncer de mama.