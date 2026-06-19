"Esclavitud en pleno siglo XXI": el duro diagnóstico de Francisco Lucas sobre los bomberos forestales de la Región de Murcia

La campaña de alto riesgo de incendios arranca en la Región de Murcia con un nuevo aviso de los bomberos forestales sobre la falta de personal, los bajos salarios y la ausencia de relevos suficientes para afrontar emergencias prolongadas. Tras reunirse este viernes con el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, los representantes sindicales del colectivo insistieron en que la situación se ha enquistado durante años y confirmaron una huelga parcial para finales de junio, tal y como adelantó La Opinión, mientras reclaman una negociación que permita reforzar el servicio.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, recibió este viernes en la sede de la Delegación del Gobierno al Comité de Empresa del Servicio de Bomberos Forestales para conocer de primera mano las reivindicaciones de un colectivo que denuncia desde hace años precariedad laboral y falta de recursos.

Tras el encuentro, Lucas expresó su preocupación por la situación del servicio justo cuando comienza la campaña estival de incendios forestales. A su juicio, la Región de Murcia afronta este periodo sin los medios necesarios para garantizar plenamente la seguridad de la ciudadanía y la protección del patrimonio natural.

Francisco Lucas fue especialmente duro al describir la situación laboral del colectivo. Tras la reunión aseguró que se marchaba "más preocupado" de lo que llegó y llegó a calificar las condiciones de trabajo denunciadas por los bomberos forestales como una situación de "esclavitud en pleno siglo XXI". El delegado sostuvo que los trabajadores carecen de vacaciones durante la campaña de verano y permanecen sujetos a un régimen de disponibilidad permanente, circunstancias que, a su juicio, requieren una actuación inmediata por parte de la Administración regional y de la empresa concesionaria.

El delegado respaldó las demandas de los trabajadores y reclamó al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que adopte medidas para mejorar sus condiciones laborales y reforzar los recursos disponibles. Además, reiteró su defensa de que los bomberos forestales formen parte de un servicio público, al considerar que se trata de una prestación esencial para la comunidad.

Durante su intervención, Lucas agradeció la labor desarrollada por el colectivo en emergencias de distinta naturaleza a lo largo de los últimos años, desde el terremoto de Lorca hasta episodios de inundaciones, incendios forestales o actuaciones vinculadas a grandes emergencias.

Por parte de los trabajadores, el presidente del comité de empresa y delegado de Comisiones Obreras, Juan Pedro Cornejo, aseguró que la campaña de incendios comienza "con las mismas condiciones que hace años" y advirtió de que la falta de efectivos impide garantizar tanto la seguridad de los propios bomberos forestales como la de la población.

Reunión entre el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, con los sindicatos de los bomberos forestales. / L.O.

Cornejo explicó que el salario medio del colectivo ronda los 1.275 euros mensuales y recordó que estos profesionales intervienen no solo en incendios forestales, sino también en inundaciones, episodios de nieve, labores de apoyo durante la pandemia o emergencias fuera de la comunidad autónoma.

Uno de los principales problemas expuestos durante la reunión fue la dificultad para cubrir los relevos en intervenciones prolongadas. Según detalló, los bomberos forestales pueden permanecer hasta doce horas en una emergencia, a las que hay que sumar los desplazamientos, lo que incrementa el cansancio y reduce las condiciones de seguridad en las actuaciones.

Huelga de cuatro días en plena ola de calor

En este contexto, los representantes sindicales confirmaron la convocatoria de una huelga parcial prevista para los días 26, 27, 28 y 29 de junio y la continuidad de las movilizaciones en la calle. El comité justificó la fórmula elegida por la elevada peligrosidad del periodo y por la voluntad de compatibilizar la protesta con la protección de la ciudadanía.

Respecto a las conversaciones mantenidas recientemente con la Consejería de Medio Ambiente, los sindicatos calificaron de insuficientes las propuestas planteadas hasta ahora. Según indicaron, las ofertas no contemplan un aumento significativo de plantilla y tampoco incluyen mejoras salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante años.

Los representantes de los trabajadores recordaron además la participación del colectivo en algunas de las principales emergencias registradas en la Región de Murcia durante la última década, como las inundaciones de Los Alcázares, y defendieron que esa trayectoria merece un reconocimiento acorde con la responsabilidad que asumen.

Preguntado por las posibles actuaciones de la Administración General del Estado, Francisco Lucas subrayó que las competencias corresponden a la comunidad autónoma, aunque anunció que trasladará las denuncias recibidas a la Inspección de Trabajo y que también se pondrá en contacto con la empresa adjudicataria del servicio para conocer su posición.

Procedimientos abiertos

Durante la comparecencia también se abordaron procedimientos abiertos relacionados con las condiciones laborales del colectivo. Cornejo señaló que existen conflictos colectivos pendientes sobre el régimen de localización y el disfrute de días festivos, además de una denuncia ante la Inspección de Trabajo por cuestiones relacionadas con el suministro de agua en vehículos y bases operativas.

Por su parte, Pedro González, secretario de la sección sindical de Sitra, sindicato mayoritario en el comité, insistió en la falta de efectivos. Según explicó, la Región de Murcia cuenta con 352 bomberos forestales, una cifra que situó muy por debajo de las plantillas existentes en comunidades limítrofes como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Andalucía.

González aseguró que esta situación repercute directamente en la conciliación familiar y en la capacidad operativa del servicio, ya que gran parte de la jornada se desarrolla bajo un régimen de disponibilidad que obliga a permanecer cerca de las bases. También sostuvo que la escasez de personal provoca que, en determinados incendios, sea necesario solicitar apoyo de medios estatales o de otras comunidades autónomas.

Los representantes sindicales aprovecharon igualmente para reclamar una mayor visibilidad institucional de la figura del bombero forestal. Entre otras cuestiones, denunciaron que las instalaciones continúan identificadas como brigadas forestales pese a los cambios normativos aprobados en los últimos años y criticaron la falta de elementos prioritarios, como sirenas o señalización específica, en algunos vehículos ligeros del servicio.