Asamblea Regional
En directo | La consejera Isabel Ayala comparece para dar cuenta de la trama de las prótesis
La sesión plenaria se reanuda tras la suspensión de la misma este miércoles
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
L.O.
La consejera de Salud, Isabel Ayala, comparece este viernes en la Asamblea Regional para dar explicaciones sobre la trama de las prótesis, después de que PSOE, Vox y Podemos-IU intentaran forzar este jueves por sorpresa su presencia en el pleno mediante una modificación del orden del día.
La maniobra de la oposición cogió desprevenido al PP, pero no llegó a materializarse en ese momento porque Ayala ya había abandonado la Cámara y alegó compromisos de agenda.
- El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga queda parapléjico
- Piscinas vacías, menos presión en los grifos y recortes del 50% al regadío: así se combatirá la próxima gran sequía en el Segura
- La autopsia apunta a que el hombre hallado ensangrentado en un jardín de Zarandona murió por una hemorragia cerebral
- Detenida una concejala de Vox en Ceutí acusada de falsificar una firma en un contrato de alquiler
- Santomera celebra sus Moros y Cristianos del 19 al 28 de junio con Camela y seis comparsas: consulta el programa completo
- Un celador del Santa Lucía denuncia que el personal de Urgencias fuma junto a las tomas de oxígeno y cerca de los pacientes
- Denuncian una 'masacre' en la oposición de orientación laboral en la Región de Murcia con el 98,5% de los aspirantes suspensos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros