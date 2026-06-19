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En directo | La consejera Isabel Ayala comparece para dar cuenta de la trama de las prótesis

La sesión plenaria se reanuda tras la suspensión de la misma este miércoles

Isabel Ayala, durante su intervención este viernes en la Asamblea

Isabel Ayala, durante su intervención este viernes en la Asamblea / Loyola Pérez de Villegas

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L.O.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, comparece este viernes en la Asamblea Regional para dar explicaciones sobre la trama de las prótesis, después de que PSOE, Vox y Podemos-IU intentaran forzar este jueves por sorpresa su presencia en el pleno mediante una modificación del orden del día.

La maniobra de la oposición cogió desprevenido al PP, pero no llegó a materializarse en ese momento porque Ayala ya había abandonado la Cámara y alegó compromisos de agenda.

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