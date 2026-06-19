La Comunidad busca una alianza con la CHS para frenar el hachazo al Trasvase Tajo-Segura

Era, probablemente, la cita más esperada de la ronda de contactos iniciada hace semanas por el nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía. Frente a frente se sentaban dos instituciones llamadas a entenderse, pero que mantienen posiciones prácticamente irreconciliables sobre uno de los asuntos más sensibles para el Levante español: el futuro del Trasvase Tajo-Segura y el anunciado recorte de sus envíos.

El encuentro, celebrado este jueves entre Buendía y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, se produjo en un momento especialmente delicado. La modificación de las reglas de explotación impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica supondría una reducción superior a los 100 hectómetros cúbicos anuales y, en los años hidrológicos más secos, podría comprometer la viabilidad de cerca de la mitad del regadío que depende de esta infraestructura.

De momento, la CHS no ha trasladado ninguna valoración oficial de la reunión. Sí lo ha hecho el Ejecutivo autonómico, que aprovechó la cita para ofrecer colaboración institucional, aunque fijando una condición inamovible: preservar el Trasvase Tajo-Segura.

Según trasladó Buendía, ambas administraciones deben "sumar esfuerzos" para garantizar la seguridad hídrica del Levante apoyándose en criterios científicos. El consejero aseguró haber acudido a la reunión con una propuesta de trabajo conjunto y de lealtad institucional, pero estableciendo una "línea roja" innegociable. "He venido a ofrecer trabajo conjunto y lealtad institucional; solo ponemos una línea roja, que es mantener el Trasvase. Ahí no vamos a dar un paso atrás, porque la Región de Murcia no se entiende sin el Tajo-Segura", afirmó.

El titular de Agua aprovechó también para reivindicar el papel del sector agroalimentario regional y denunciar lo que considera una estigmatización injustificada de los agricultores.

Imagen de una de las conducciones del Trasvase Tajo-Segura. / Europa Press

A su juicio, ha llegado el momento de "dejar de demonizar a los agricultores", ya que, lejos de ser el problema, constituyen "una parte fundamental de la solución". Buendía defendió además la evolución del sector en las últimas décadas, destacando su apuesta por la tecnología, la innovación y la eficiencia en el uso de los recursos hídricos. "Nadie entiende que a la región que mejor gestiona el agua de toda España y del mundo se la castigue con este recorte. Detrás de esta decisión solo hay motivos políticos. Es un castigo injustificable a unos profesionales de la tierra", sostuvo.

El consejero insistió en que la postura del Gobierno regional coincide plenamente con la de los regantes y advirtió de las catastróficas consecuencias económicas y sociales que tendría la reducción de los caudales transferidos.

Uno de los principales asuntos abordados durante la reunión fue el cuarto ciclo de planificación hidrológica, correspondiente al periodo 2028-2033. En las alegaciones presentadas al Esquema Provisional de Temas Importantes (EpTI), la Comunidad Autónoma reclama recuperar la media histórica real del Trasvase, fijada en 328,5 hectómetros cúbicos anuales.

Para el Ejecutivo murciano, resulta "inadmisible" diseñar la planificación futura tomando únicamente como referencia la década más seca para consolidar un recorte estructural de 100 hectómetros cúbicos. "Este recorte por motivos políticos pone en jaque el futuro de 200.000 familias", advirtió Buendía.

El consejero defendió además que el debate nacional sobre el agua está mal planteado. Según argumentó, España dispone de más de 100.000 hectómetros cúbicos de recursos hídricos convencionales, aunque apenas se aprovecha un tercio, por lo que centrar la discusión en los aproximadamente 200 hectómetros cúbicos que llegan cada año a la Región de Murcia responde, en su opinión, a intereses políticos.

Como aval a las reivindicaciones autonómicas, Buendía expuso ante la CHS los indicadores de eficiencia hídrica de la Región de Murcia. Entre ellos, destacó que el 87 % de la superficie regable está modernizada, muy por encima del 57 % de la media nacional, y que la reutilización de aguas depuradas alcanza prácticamente el 98 %, frente al 11 % de España y el 3 % registrado en la Unión Europea.

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A esa estrategia se sumará este mismo año el proyecto RegenIA, dotado con 7,3 millones de euros, que incorporará sistemas de inteligencia artificial a las estaciones depuradoras de aguas residuales de los 45 municipios de la Región para optimizar aún más el aprovechamiento de los recursos disponibles.