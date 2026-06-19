El brote de sarampión alcanza ya los 25 contagiados en la Región

El sarampión se está extendiendo por España en el último año, con brotes en varios territorios como Murcia, Valencia, Tenerife o La Palma, entre otros. En la Región, el servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud sigue alerta ante los casos detectados en las últimas semanas y que se han ido extendiendo desde los dos primeros que se localizaron tras un bautizo en Alcantarilla el pasado mes de mayo y hasta los 25 contagios confirmados que hay en estos momentos, según detallan desde el departamento que dirige Isabel Ayala.

Las autoridades sanitarias intentan estrechar el cerco a la infección con un mayor control de los contagios y contactos estrechos, así como un aumento de la vacunación, aunque en algunos territorios los casos se siguen multiplicando. En Murcia, pese al trabajo de los profesionales sanitarios, un mes y medio después aún no se ha localizado el caso cero y origen del brote que se mantiene activo.

Salud explica que para evitar el contagio es importante haber recibido al menos una dosis de vacuna a lo largo de la vida, salvo que se tenga constancia de haber pasado la enfermedad, lo que confiere una inmunidad duradera. Por ello, insisten en la importancia de la vacunación: "los no vacunados deben protegerse, y hacemos un llamamiento para que las personas no inmunizadas pueden solicitar la vacuna del sarampión en su centro de salud".

Aunque aún no se ha encontrado el caso cero que dio origen al actual brote de sarampión en la Región de Murcia, desde Epidemiología destacan que en este tiempo el periodo de tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de diagnóstico se ha acortado sensiblemente. Mientras que en los primeros casos ese tiempo era de dos semanas, en los últimos contagios confirmados se ha bajado hasta los cinco días, algo que se ha logrado "gracias al trabajo que está realizando el servicio de Epidemiología, que está investigando el brote de acuerdo con el protocolo de actuación de la Red Nacional De Vigilancia Epidemiológica", apuntan los responsables de Salud.

El estudio desarrollado de los contagios muestra que la mayor parte de los casos confirmados son del área de Alcantarilla y poblaciones limítrofes, así como de personas que hacen parte de su vida en este municipio.

Para evitar que se siga extendiendo, la Consejería ha llevado a cabo un refuerzo de la vacunación contra el sarampión a través de la vacuna de la triple vírica, compuesto que ya se ha administrado a más de un millar de personas en la Región en relación con el actual brote de la enfermedad.

Vacunación de inmigrantes y refugiados

Esta misma semana, el Ministerio de Sanidad informaba de una nueva estrategia común de vacunación para personas migrantes y refugiadas llegadas por vía irregular a España, ya que hasta ahora esta era también una vía de entrada del sarampión en nuestro país.

Por ello, entre las vacunas, se priorizan la triple vírica -previene al mismo tiempo sarampión, rubeola y parotiditis (paperas)-, la poliomielitis y frente a tétanos y difteria.