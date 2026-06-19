Las bomberos forestales de la Región Murcia, rumbo a la huelga a partir del próximo viernes

A pocos días de que el verano entre en su fase más exigente para la lucha contra los incendios forestales, el conflicto laboral que arrastran las brigadas de la Región de Murcia amenaza con dar un paso más. La falta de avances en las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la Administración ha reforzado la posibilidad de una huelga parcial a finales de junio, una medida que el comité de empresa considera cada vez más probable ante la ausencia de propuestas que acerquen posiciones.

Fuentes conocedoras del proceso de negociación consultadas por este periódico aseguran que la última reunión mantenida con la Consejería concluyó sin avances significativos. Según trasladan, los representantes de los bomberos forestales esperaban algún movimiento que permitiera desbloquear el conflicto, pero la cita terminó sin una oferta concreta que respondiera a las principales reivindicaciones del colectivo.

En ese contexto, la opción de convocar una huelga parcial ha ganado fuerza. Las mismas fuentes explican que la medida ya cuenta con el respaldo mayoritario del comité de empresa y que se baraja desarrollarla entre los días 26 y 30 de junio. El planteamiento inicial contempla paros de tres horas diarias, entre las 16.00 y las 19.00 horas, manteniendo los servicios mínimos propios de un servicio esencial de emergencias.

Movilización en Los Garres de los bomberos forestales de la Región de Murcia. / Juan Carlos Caval

Los representantes de los trabajadores insisten en que el objetivo no es perjudicar a la ciudadanía ni comprometer la respuesta ante posibles incendios, especialmente en unas fechas marcadas por las altas temperaturas y el aumento del riesgo forestal. Por ello, defienden una fórmula de presión limitada que permita visibilizar el malestar de la plantilla sin paralizar completamente el dispositivo.

El conflicto llega después de meses de movilizaciones y protestas en las que los bomberos forestales han denunciado salarios que consideran insuficientes para la responsabilidad y el riesgo que asumen. Entre sus demandas figuran mejoras retributivas, el refuerzo de la plantilla, una mayor inversión en medios materiales y avances hacia una gestión completamente pública del servicio.

Desde el comité sostienen que la situación salarial sigue siendo uno de los principales puntos de fricción. Aunque la Administración recuerda que el convenio vigente contempla incrementos acumulados cercanos al 20% entre 2023 y 2027, los trabajadores argumentan que esas subidas no han compensado la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante años. También alertan de dificultades para cubrir relevos y garantizar la operatividad del dispositivo durante las campañas más exigentes.

Las movilizaciones continúan mientras ambas partes mantienen abierta la negociación. Este viernes está prevista una nueva manifestación y reuniones institucionales para intentar acercar posturas, uno de esos encuentros se producirá con el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas Sin embargo, entre los representantes de la plantilla crece la sensación de que, si no se producen avances en los próximos días, la huelga parcial podría convertirse en el siguiente capítulo de un conflicto que coincide con el inicio de la temporada de máximo riesgo de incendios en la Región de Murcia.

Podemos cuestiona la estrategia de prevención forestal del Gobierno regional

La prevención forestal y la preparación del dispositivo contra incendios protagonizaron precisamente este jueves un intenso intercambio político en la Asamblea Regional, en plena antesala de un episodio de altas temperaturas y tras los últimos incendios registrados en la Región.

Durante una pregunta parlamentaria de Podemos, la diputada María Marín reclamó más medidas para reforzar la protección de los montes y criticó la gestión del Gobierno regional. La parlamentaria aseguró que la Región acumula más de un millón de pinos secos desde la sequía de 2023 y denunció la falta de avances en iniciativas aprobadas por la Cámara para proteger zonas habitadas próximas al monte: el sistema Sideinfo de cañones y depósitos de agua. También volvió a poner el foco en la situación de los bomberos forestales, cuyos salarios, afirmó, rondan entre 1.200 y los 1.300 euros mensuales.

Frente a esas críticas, el consejero de Presidencia y Emergencias, Marcos Ortuño, defendió el trabajo desarrollado por la Comunidad y reivindicó el papel del Plan Infomur. Según explicó, las labores preventivas se extienden a las más de 511.000 hectáreas forestales de la Región y cuentan con una inversión anual superior a los diez millones de euros para prevención y extinción. Además, destacó que desde 2025 se han movilizado más de 21 millones de euros para combatir los efectos de la sequía mediante actuaciones forestales.

Además, tras la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz regional, Marisa López Aragón, actualizó los datos de esas actuaciones. Informó de que ya se han protegido 11.459 hectáreas con una inversión de 20,9 millones de euros y la participación diaria de 513 efectivos. El objetivo es alcanzar las 18.000 hectáreas intervenidas en los próximos tres años dentro de una estrategia de 15 años para actuar sobre los montes públicos catalogados.

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Mientras el Gobierno regional pone el acento en la inversión y la planificación, la oposición insiste en que los trabajos de prevención deben acelerarse y reclama mejoras para los bomberos forestales ante un verano que se presenta especialmente exigente.