Aviso para la noche de San Juan en la Región de Murcia: estos son los municipios donde estará prohibido encender hogueras en la playa

La noche del 23 de junio es, para muchos, sinónimo de arena, fuego y mar. La tradición de las hogueras de San Juan arraiga con fuerza en las playas de España, y la Región de Murcia no es ajena a ese ritual que mezcla lo pagano con lo festivo. Pero antes de cargar el coche con leña y dirigirse a la playa más cercana, conviene saber que en la mayoría de los municipios de la Región con costa, encender una hoguera está prohibido.

Este diario ha consultado a los ocho ayuntamientos con costa de la Región, y el resultado es claro: la norma general es la prohibición. Solo en dos casos existe la posibilidad de hacer fuego, y siempre con autorización previa. El resto (la mayoría) aplican una restricción sin excepciones para sus playas.

Municipio a municipio

Cartagena Prohibido La ordenanza municipal prohíbe encender hogueras en las playas del municipio.

San Pedro del Pinatar Prohibido Sin posibilidad de autorización. Las playas permanecen vedadas para el fuego.

San Javier Prohibido La normativa local impide cualquier tipo de hoguera en sus arenales.

La Unión Prohibido Prohibición expresa recogida en la ordenanza municipal.

Mazarrón suma otro 'no' a la lista, aunque en este caso con matices. Desde la concejalía de Protección Civil y Emergencias señalan que la normativa de Costas ya impide las hogueras en la playa, y el Ayuntamiento no tiene previsto aprobar un bando especial que las autorice para San Juan.

El motivo, además de la normativa vigente, es el contexto meteorológico: se esperan altas temperaturas para esas fechas. Sí cabe la posibilidad de hogueras en algunos barrios, pero únicamente con comunicación previa y con la presencia obligatoria de un equipo de bomberos.

Mazarrón Prohibido Costas prohíbe el fuego en la playa. No habrá bando especial para San Juan. Las hogueras de barrio requieren comunicación previa y presencia de bomberos.

En el caso de Águilas, se pronuncia claramente sobre las hogueras. Su ordenanza municipal dice lo siguiente: "Queda terminantemente prohibido cocinar libremente en la playa cuando dicha actividad suponga el empleo de fuego y utensilios como barbacoas, parrillas, etc.". Sin embargo, aclara que "únicamente, se permitirá la cocina en aquellos casos en que el Ayuntamiento hubiese destinado algún área para esta actividad en determinadas playas".

Águilas Prohibido La ordenanza prohibe "cocinar libremente en la playa cuando dicha actividad suponga el empleo de fuego y utensilios como barbacoas, parrillas, etc."

En el otro extremo, Los Alcázares es uno de los dos municipios que deja una puerta abierta, aunque bien vigilada. Su alcalde, Mario Pérez Cervera, explicó a este diario las condiciones: "Lo tienen que solicitar y, en función de las condiciones expuestas, se autoriza o no. Hay zonas sensibles en los arenales en las que está prohibido hacer fuego. Sin autorización, no se podrá".

Los Alcázares Con autorización Es posible, pero requiere solicitud previa al Ayuntamiento. Existen zonas protegidas donde el fuego está vetado en todo caso.

Lorca completa el dúo de municipios con opción de hoguera. Sin embargo, quien piense en las calas entre Calnegre y Cabo Cope debe saber que esos parajes, por encontrarse en zona protegida, tienen una prohibición total y sin excepciones. En el resto del litoral lorquino, quien quiera encender fuego deberá dirigirse por escrito al Ayuntamiento y esperar a que se tramite y resuelva su solicitud.

Lorca Con autorización Posible previa solicitud escrita al Ayuntamiento. Prohibición total en las calas entre Calnegre y Cabo Cope por ser zona protegida.

A diferencia de Cataluña, la Comunidad Valenciana o Galicia, donde el 24 de junio es festivo autonómico, en la Región de Murcia San Juan es un día laborable más (salvo para Beniel, Campos del Río, Cieza, Librilla, Lorquí, Ulea). Aun así, la noche del 23 arrastra su tradición.

En cualquier caso, la recomendación es clara para quienes quieran vivir la noche de San Juan con hoguera en la Región de Murcia: comprobar la normativa local antes de desplazarse y, si el municipio lo permite, tramitar la autorización con antelación. En la noche del miércoles, el fuego purificador deberá esperar, en la mayoría de las playas murcianas, a que la burocracia diga que sí.