Antelo y Virginia Martínez respaldan el modelo cooperativo de Ucomur y anuncian una iniciativa para impulsarlo desde la Asamblea

Los diputados regionales José Ángel Antelo y Virginia Martínez han mantenido este miércoles una reunión de trabajo con el presidente de UCOMUR, en la que han trasladado su apoyo absoluto al modelo cooperativo como una herramienta eficaz para generar empleo, riqueza y oportunidades en la Región de Murcia.

Durante el encuentro, los parlamentarios han conocido de primera mano la labor que desarrolla UCOMUR en el impulso de las cooperativas y han puesto en valor un modelo empresarial basado en la participación, la responsabilidad y el esfuerzo de quienes deciden emprender y crear su propio proyecto.

Tras la reunión, José Ángel Antelo ha destacado que “las cooperativas representan una forma de entender la economía basada en el trabajo, el compromiso y la implicación directa de quienes forman parte de ellas. Son un ejemplo de cómo el talento y el esfuerzo pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y prosperidad”.

Por su parte, Virginia Martínez ha subrayado la importancia de seguir fomentando este modelo empresarial en la Región de Murcia. “Debemos apostar decididamente por la creación de cooperativas y por aquellas fórmulas que permitan a los trabajadores desarrollar sus proyectos con libertad, generando empleo estable y riqueza para nuestra tierra”, ha afirmado.

Asimismo, ambos diputados han anunciado que presentarán una iniciativa en la Asamblea Regional destinada a impulsar y favorecer el cooperativismo, eliminando obstáculos y promoviendo medidas que faciliten la creación y consolidación de nuevas cooperativas.

“Las administraciones deben premiar el talento, el mérito y la cultura del esfuerzo. Creemos en una sociedad en la que se apoye a quienes trabajan, emprenden y generan oportunidades para los demás. Frente a modelos basados en la dependencia, defendemos una economía que incentive la responsabilidad y la iniciativa personal”, han señalado.

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Antelo y Martínez han agradecido la disposición y colaboración mostrada por UCOMUR y han reiterado su compromiso de seguir trabajando junto al tejido productivo regional para impulsar medidas que favorezcan la creación de empleo y el desarrollo económico de la Región de Murcia.