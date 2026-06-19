El año del 'boom' del coche eléctrico en la Región de Murcia: las razones por las que se disparará la compra de vehículos

De ser años durante años una promesa de futuro a convertirse cada vez más en una realidad que pisa el acelerador para ganar velocidad en la Región de Murcia. Impulsadas por las ayudas públicas, las deducciones fiscales y una creciente confianza de los consumidores, las matriculaciones de vehículos electrificados seguirán ganando terreno entre los murcianos.

Hasta el punto de que, esta vez sí, este 2026 sea el "boom" del despegue del coche eléctrico en nuestra Comunidad y donde talleres, concesionarios y fabricantes también están acelerando su adaptación a esta transformación tecnológica para sacar de dudas a los compradores que aún no tengan claro qué tipo de motor y tecnología deben elegir.

Las previsiones no pueden ser más optimistas: los incentivos fiscales autonómicos, que contemplan deducciones de hasta 7.000 euros en la Renta, harán crecer un 45% las matriculaciones de vehículos eléctricos en la Comunidad, alcanzando una cuota del 13% en el mercado.

Así se expuso este viernes durante la jornada profesional organizada por la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) junto a la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm) y el Gremio de Talleres de la Región de Murcia (Gretamur). Los híbridos enchufables, por su parte, crecerán un 19%, hasta alcanzar un peso del 11% sobre el total del mercado.

"Esto demuestra que la movilidad eléctrica debe ser asequible y estar al alcance del bolsillo de los ciudadanos", expuso Jaime Barea, presidente de Ganvam, quien insistió en seguir haciendo "pedagogía" para transmitir al cliente que la electrificación "es una opción fiable, que existen talleres preparados para mantener y reparar estos vehículos, que hay que desmitificar la preocupación por la autonomía; que la recarga es cada vez más sencilla y que la infraestructura existe, aunque debemos hacerla más visible".

Fabricantes, concesionarios y talleres aceleran su adaptación tecnológica ante un cambio de modelo que reduce el peso de los motores de combustión

Las matriculaciones correspondientes al pasado mes de mayo sitúan a la Región como la tercera comunidad autónoma en la que más ha crecido el vehículo electrificado. En comparación con el mismo mes del año pasado, registra un crecimiento del 80%, lo que se traduce en que, entre enero y mayo de 2026, el 27% de los vehículos matriculados ya cuentan con etiqueta de 'cero emisiones'.

"Estamos creciendo de forma exponencial y ya hablamos de una cuota de mercado del 27%. Probablemente podamos terminar el año con cerca de uno de cada tres vehículos matriculados siendo electrificados. Además, con el Plan Industrial estamos reforzando la red eléctrica para que la infraestructura de recarga sea cada vez más robusta.", dijo por su parte el director general de Industria, Federico Miralles anticipando ese 'boom' para este año.

De izquierda a derecha, Alberto Sánchez (CARM), Jaime Barea (Ganvam), José de la Cruz (Gretamur), Alfonso Hernández (Fremm), Federico Miralles (CARM) y Andrés Sánchez (Fremm), este viernes. / A. G. F.

Parque envejecido con 15 años de antigüedad

En cualquier caso, Barea advirtió que el parque automovilístico regional, que alcanza una antigüedad media de 15 años, sigue estando muy envejecido y mayoritariamente compuesto por vehículos de combustión, lo que representa un "impacto negativo" tanto para la seguridad vial y la calidad del aire. "Ese parque seguirá necesitando mantenimiento y reparación durante muchos años.

Sin embargo, también es cierto que existen políticas públicas que están favoreciendo su renovación y, en la Región de Murcia, ese rejuvenecimiento del parque se está produciendo con mayor intensidad gracias a esas medidas", celebró.

En términos de volumen, desde Ganvam destacaron los híbridos no enchufables se convierten en la propulsión favorita de los conductores de la Región, acaparando el 47% de las matriculaciones, con un crecimiento estimado del 22% a cierre de 2026. En contraste, los motores de combustión tradicional marcarán "signo negativo" y "el diésel caerá del orden del 35%, mientras que la gasolina retrocederá un 12%".

En líneas generales, la venta de turismos nuevos en Murcia crecerá alrededor de un 9% al cierre de 2026, hasta situarse en el entorno de las 21.500 unidades. La Comunidad cerrará el año alrededor de cinco puntos por encima de la media nacional con las ventas de turismos nuevos en el mercado español creciendo por encima del 4%, situándose en el entorno de las 1,2 millones de unidades.

Las previsiones apuntan a que la venta de turismos nuevos en Murcia alcance las 21.500 unidades

El protagonismo de los híbridos no enchufables explica que el SUV sea el segmento más vendido. Así, en un contexto de alta sensibilidad al precio, la decisión de compra suele estar más vinculada a la cuota mensual que al valor absoluto del vehículo y esto hace que los puntos de venta pongan en marcha soluciones de financiación alternativas a los préstamos tradicionales para facilitar el acceso a los vehículos.

De esta forma, durante la jornada también se profundizó en el papel del coche de ocasión joven como garantía de movilidad segura para todos: las previsiones apuntan a que las ventas de turismos de ocasión en Murcia superarán las 86.300 unidades a cierre de 2026, registrando un ascenso del orden del 3%. Esta subida de las operaciones con vehículos de ocasión estará por encima de las previsiones a nivel nacional, pues se estima una ligera subida del 0,9% a cierre de 2026, manteniéndose en los 2,2 millones de unidades.

En línea con lo que ocurre en el mercado nacional, más del 60% de las ventas corresponderán a modelos de más de diez años, con un incremento de casi el 7% a cierre de año, muestra de las dificultades de las familias murcianas para acceder a un vehículo de última generación.

La mitad cambiaría de coche si hubiera apoyo al usado de hasta cinco años

Desde Ganvam reiteran así la importancia de incluir el apoyo al usado de hasta cinco años en los planes de incentivos: la mitad de los murcianos cambiaría de coche si se activaran las ayudas a estos modelos, tal como reflejan los datos de coches.net para Ganvam presentados durante la jornada. Cabe recordar que estas ayudas están contempladas en el plan nacional de renovación del parque incluido en la Ley de Movilidad Sostenible y cuya activación acumula más de tres meses de retraso.

En concreto, la Ley de Movilidad Sostenible contempla el apoyo al vehículo de ocasión euro como alternativa asequible para dar el salto hacia modelos eficientes y acelerar la renovación del parque para aumentar la seguridad vial e impulsar la descarbonización, tal y como defendió Ganvam.

Estos modelos de ocasión cuestan alrededor de un 50% menos que uno recién matriculado y emiten de media 120 gramos de CO2 por kilómetro, acercándose a las emisiones medias de uno nuevo y alejándose de los cerca de 200 gramos de CO2 por kilómetro que emiten los de más de 15 años.