La Aemet avisa: La Región de Murcia se enfrenta a un verano con temperaturas anormalmente altas

Las lluvias han desaparecido casi por completo en junio y el calor empieza a ganar terreno en la Región de Murcia. En ese contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa un verano con temperaturas superiores a la media y una elevada probabilidad de que los episodios cálidos marquen buena parte de los próximos meses.

El delegado territorial de AEMET, Juan Esteban Palenzuela, presentó este viernes en Murcia el balance climático de la primavera y las previsiones para el verano. El meteorólogo avanzó un escenario dominado por las altas temperaturas, lo que alimenta la preocupación de que la combinación de calor y escasez de precipitaciones puede convertirse en un caldo de cultivo especialmente favorable para los incendios forestales.

Un verano más cálido de lo normal

Las previsiones estacionales apuntan a que la Región de Murcia afrontará un verano más cálido de lo habitual. Según explicó Palenzuela, existe una probabilidad del 60% de que el trimestre junio-julio-agosto registre temperaturas por encima de la media en el este peninsular, donde se encuadra la comunidad autónoma.

La tendencia se mantiene para el trimestre julio-agosto-septiembre. En ese periodo, la probabilidad de que los valores térmicos superen los registros habituales aumenta y se sitúa entre el 70% y el 100% en buena parte de la Península.

Respecto a las precipitaciones, los modelos estacionales ofrecen una ligera inclinación hacia valores superiores a los normales. No obstante, Palenzuela recordó que el verano es la estación menos lluviosa del año y que las precipitaciones suelen llegar asociadas a tormentas. «Podemos suponer que las tormentas durante este trimestre pueden ser más frecuentes de lo habitual», señaló.

Un episodio de calor marcará el inicio del verano

Antes incluso del comienzo oficial del verano astronómico, previsto para este domingo, la Región afronta un episodio de altas temperaturas que alcanzará su momento más intenso a comienzos de la próxima semana.

Aunque todo apunta a que la primera ola de calor del verano afectará principalmente a otras zonas del país, La Región de Murcia registrará valores claramente superiores a los habituales para estas fechas. Las previsiones apuntan a temperaturas entre tres y seis grados por encima de la media durante la próxima semana.

Palenzuela precisó que la Región podría quedarse fuera de la consideración técnica de ola de calor, aunque matizó que eso no significa que las temperaturas no vayan a ser elevadas. «Ojo, eso no significa que no vaya a hacer calor», advirtió.

El delegado territorial de AEMET, Juan Esteban Palenzuela, presentó este viernes en Murcia el balance climático de la primavera y las previsiones para el verano / L.O.

Junio camina hacia un récord de sequedad

La primera quincena de junio apenas ha dejado lluvias en la Región de Murcia. Entre los días 1 y 15 se registró una precipitación media de tan solo 0,4 litros por metro cuadrado.

Según indicó el delegado territorial de AEMET, si la situación se mantiene durante el resto del mes, junio de 2026 podría convertirse en el más seco desde el inicio de la serie histórica en 1961. «Estaríamos frente al junio más seco de los últimos 66 años», afirmó.

Las temperaturas han seguido una trayectoria muy distinta. Las máximas comenzaron el mes muy por encima de los valores normales y las mínimas se han mantenido prácticamente durante toda la primera quincena por encima de la media climática.

El año hidrológico mantiene un balance positivo

Pese a la sequedad de junio, el actual año hidrológico continúa presentando un balance favorable. Desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de junio de 2026 se han acumulado 309,9 litros por metro cuadrado, un 18% más que el valor medio para ese periodo.

Con esos registros, el ejercicio se clasifica como húmedo y figura como el décimo más lluvioso de lo que va de siglo. Los meses de diciembre, enero y marzo destacaron por sus abundantes precipitaciones, mientras que noviembre fue extremadamente seco.

Una primavera cálida y más lluviosa de lo habitual

La primavera se cerró con una temperatura media regional de 15,4 grados, seis décimas por encima de la media climática. Según explicó Palenzuela, se trata de la decimocuarta primavera más cálida desde que comenzaron los registros en 1961.

El comportamiento de la estación estuvo marcado por un abril excepcionalmente cálido. Con una anomalía positiva de 1,8 grados, se convirtió en el cuarto abril más cálido de la serie histórica. Marzo, en cambio, fue un mes frío, una circunstancia cada vez menos frecuente. «Que salga un mes frío es bastante novedoso», apuntó el responsable de AEMET.

Anomalía de lluvias en el entorno del Mar Menor

En cuanto a las precipitaciones, la primavera acumuló 106,4 litros por metro cuadrado, un 12% más de lo normal, por lo que fue clasificada como húmeda. Las mayores cantidades se registraron en la comarca del Noroeste y en el entorno del Mar Menor. Precisamente en esta última zona se produjo una de las anomalías más llamativas de la estación. Palenzuela destacó que «no es normal que llueva tanto en el entorno del Mar Menor», por lo que la desviación respecto a los valores habituales fue especialmente significativa.

La estación de Benizar, en Moratalla, registró el mayor acumulado de la Región, con 203,4 litros por metro cuadrado, mientras que Águilas fue la zona donde menos llovió, con 43 litros.

Tormentas, granizo y nieve

El principal episodio de lluvias de la primavera tuvo lugar entre el 5 y el 9 de marzo, cuando se acumuló aproximadamente un tercio de toda la precipitación registrada durante la estación. Otro episodio destacado se produjo entre el 6 y el 9 de mayo, con lluvias muy fuertes e incluso torrenciales en puntos del litoral, especialmente en Los Alcázares.

La actividad tormentosa también fue notable. Durante la primavera se contabilizaron 17 días de tormenta y 1.441 rayos, cifras ligeramente superiores a las medias recientes. El día con mayor actividad eléctrica fue el 12 de mayo, cuando se registraron 247 rayos.

Además, se produjeron varios episodios de granizo en distintos puntos de la Región y dos jornadas con nevadas en zonas altas del Noroeste y Sierra Espuña.