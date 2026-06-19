Adiós al descontrol con perros y gatos: Europa obligará a registrar todas las mascotas y ya hay fecha para ponerse al día

La Unión Europea da un paso histórico en la protección de los animales de compañía. Por primera vez, los Veintisiete acuerdan un marco común que regula el bienestar y la trazabilidad de perros y gatos en todo el continente, y los propietarios murcianos (como el resto de españoles) deben saber qué les toca cumplir y en qué plazos.

El primer acuerdo europeo sobre bienestar animal ya tiene fecha

El pasado 25 de noviembre, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo provisional sobre el nuevo Reglamento de bienestar y trazabilidad de perros y gatos. Una normativa que, si es adoptada formalmente por ambas instituciones, entrará en vigor en 2028 y afectará a propietarios particulares, criadores, vendedores y refugios de animales por igual.

Imagen de recurso de un perro dándole la pata a su dueño. / E. P.

¿Cuánto tiempo tienes para adaptarte?

No todo el mundo tiene el mismo plazo, y aquí está la clave que interesa a miles de murcianos con mascota en casa:

Criadores, vendedores y refugios deberán cumplir con todos los requisitos en un máximo de 4 años desde que la norma entre en vigor.

deberán cumplir con todos los requisitos en un máximo de 4 años desde que la norma entre en vigor. Dueños de perros que no destinen a su animal a la venta contarán con hasta 10 años para adaptarse.

que no destinen a su animal a la venta contarán con hasta 10 años para adaptarse. Dueños de gatos son los que más margen tienen: hasta 15 años para ponerse al día con la nueva regulación.

Microchip obligatorio y registro europeo: ¿Qué cambia en España?

Una de las principales novedades del reglamento es la identificación obligatoria mediante microchip para todos los animales. En este punto, España lleva ventaja: la identificación con chip ya es exigida por ley desde 2023, por lo que los propietarios españoles no tendrán que dar ese paso desde cero.

Comisario de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi. / Oliviar Hoslet

Lo que sí será nuevo es que, a partir de 2028, los datos del animal y de su dueño deberán constar en un registro nacional conectado con el resto de registros europeos. Eso sí, quien ya tenga a su mascota inscrita en un registro autonómico (como ocurre en la mayoría de comunidades españolas) no tendrá que preocuparse: la adaptación al sistema europeo se hará de forma automática.