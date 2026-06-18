Dos universidades murcianas se cuelan entre las mejores del mundo

La compañía Quacquarelli Symonds ha publicado este jueves los resultados de su QS World University Rankings 2027, una clasificación de las mejores universidades del mundo en la que se han colado dos murcianas: la Universidad de Murcia (UMU) y la Católica San Antonio (UCAM).

En esta ocasión, la Universidad de Murcia ha entrado en el rango de los 1.001-1.200 mejores centros de educación superior a nivel internacional, mientras que la Universidad Católica también ha logrado colocarse en la franja de las 1.201-1.400 universidades con mayor prestigio tras analizar distintas variables como excelencia, transferencia de conocimiento o empleabilidad, entre otros.

Desde la UCAM destacan que, por segundo año consecutivo, han entrado en el grupo de las mejores universidades del mundo, destacando su desempeño en campos tan relevantes como reputación empleadora, internacionalización o sostenibilidad. "La buena percepción que los empleadores tienen de los egresados de la UCAM la sitúa en el ranking en una destacada posición, mejorando incluso las cifras de la pasada edición en casi 4 puntos", insisten.

Universidad de Barcelona y Complutense de Madrid, a la cabeza

En la edición de 2027 del QS World University Rankings, la Universidad de Barcelona (UB) ha sido la universidad española que logra una mejor posición después de analizar a más de 1.500 instituciones de educación superior y en la que figuran otras seis universidades catalanas entre las 1.000 primeras.

El ranking lo lidera el Massachussets Institute of Technology (Estados Unidos), seguido del Imperial College de Londres, la Universidad de Stanford (Estados Unidos), la de Oxford (Gran Bretaña) y Harvard (Estados Unidos).

La UB es la primera universidad estatal en el ranking, situándose en el puesto 165, y siendo la 68 entre los centros europeos, y la siguen la Universidad Complutense de Madrid (199), Autónoma de Barcelona (211), Autónoma de Madrid (226), Pompeu Fabra de Barcelona (263) y la Universidad de Navarra (279).