Trece murcianos se han acogido a la eutanasia en los cinco años de funcionamiento de la ley

La Ley de Eutanasia cumple cinco años de aplicación en España, una norma que garantiza el derecho a una muerte digna a aquellas personas que padecen una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento grave, crónico e imposibilitante. La Región de Murcia fue una de las primeras comunidades autónomas en desarrollar y poner en marcha la Comisión Regional de Garantía y Evaluación, el órgano encargado de supervisar cada una de las peticiones y los casos que se presentan para garantizar que se cumplen los requisitos legales.

En este tiempo han sido 13 los murcianos que se han acogido a la eutanasia en la Región de Murcia llegando al final del proceso, según las cifras oficiales facilitadas por la Consejería de Salud a La Opinión, datos que se han mantenido estables en este periodo, en el que otras tantas peticiones han sido denegadas al no cumplir con los requisitos.

El primer año de entrada en vigor de la ley (2021) se llevaron a cabo dos eutanasias en la comunidad; en 2022 fueron tres; un año después, en 2023, se dieron dos casos más; en 2024 fueron cuatro los enfermos a los que se les practicó; mientras que el pasado año 2025 fueron dos más los que solicitaron esta opción.

Este miércoles, el Ministerio de Sanidad celebraba la jornada 'Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia', en la que se hacía repaso de lo que ha supuesto la entrada en vigor de la norma y las garantías de las que disponen actualmente los pacientes que conviven en su día a día con una enfermedad incurable o un sufrimiento grave y deciden dar este paso.

Desde la entrada en vigor de la ley, hace cinco años, 1.668 personas han ejercido este derecho en España. El balance provisional refleja también un aumento sostenido de las solicitudes: en total, se han registrado 3.716 solicitudes de ayuda para morir, 1.284 de ellas en 2025.

El balance del Ministerio detalla que solo el pasado año 565 personas recibieron la prestación de ayuda para morir en España, una cifra equivalente al 0,13% de los fallecimientos registrados en el país, lo que viene a representar una de cada 750 muertes.

Dos pacientes de la Región donaron sus órganos en 2024

Médicos, juristas, enfermeros y farmacéuticos supervisan cada petición

La Comisión Regional de Garantía y Evaluación es un órgano independiente encargado de supervisar la aplicación de la Ley Orgánica 3/2021 de eutanasia y garantizar que cada procedimiento cumple los requisitos legales. Está formada por once miembros, entre los que hay cinco médicos; tres juristas; dos enfermeros y un farmacéutico hospitalario, quienes han debido acreditar previamente formación y experiencia en ética asistencial y bioética.

Su presidente, José Manuel Allegue, afirmaba este miércoles al ser preguntado por el funcionamiento de la Ley de Eutanasia en estos años que: "en la Región de Murcia funciona muy bien, no ha sido problemática y ha sido demandada. Es una ley que se viene aplicando sin que se haya producido un debate excesivo".

En este contexto, el máximo responsable del Comité de Garantía de la Región sostiene que "no hemos tenido problemas con los solicitantes ni con las familias, no ha habido problemas de aplazamientos o decisiones difíciles", en referencia a situaciones que se han dado en otras comunidades, como el caso de Noelia Castillo, la joven catalana cuyo padre presentó un recurso de casación pidiendo que se revocara la decisión de su hija, que había solicitado la eutanasia.

Enfermedades neurológicas degenerativas y oncológicas

Sobre el tipo de patología que tienen los enfermos que han solicitado la eutanasia en estos últimos años, el balance muestra que existen diferencias entre las patologías que motivan las solicitudes iniciales y aquellas asociadas a las prestaciones que finalmente se realizan. Aunque las enfermedades oncológicas concentran el mayor número de solicitudes iniciales, con el 37% del total, las enfermedades neurológicas son la causa principal en las prestaciones efectivas, con el 46%.

El doctor Allegue explica que en la Región de Murcia también se cumple esta tendencia y los pacientes con enfermedades neurológicas degenerativas son quienes más se benefician del derecho a la eutanasia, principalmente aquellos afectados por ELA -esclerosis lateral amiotrófica-, "seguidos de pacientes oncológicos".

Pese a que estos pacientes se encuentran en una situación límite en la que quieren poner fin a su sufrimiento, muchos ya están dando el paso de donar sus órganos, una decisión que abre una vía de esperanza para otros enfermos que están a la espera de un órgano o que su vida pende de que ese órgano llegue a tiempo. En la Región de Murcia ya se han dado las dos primeras donaciones de órganos de personas que han solicitado la eutanasia, concretamente de dos de las cuatro que lo pidieron en 2024.

Solicitantes de eutanasia que fallecen durante la tramitación. / 65

Retrasos en la tramitación

La asociación Derecho a Morir Dignamente ha detectado que hay diferencias por territorios y señala que "hay un dato que debería bastar para encender todas las alarmas: una de cada tres personas que solicita la eutanasia muere antes de obtenerla. No porque cambie de opinión, sino porque no llega a tiempo".

No obstante, cada comunidad funciona de forma distinta y mientras que la Región de Murcia tiene una de las cifras más bajas en fallecimientos durante la tramitación, con un 11%, en la Comunidad Valenciana llega al 19%, en La Rioja llega al 22%, Castilla y León al 40%, Cataluña al 42% y Asturias registra el máximo, con hasta un 47% de los solicitantes de eutanasia falleciendo durante el proceso, según Derecho a Morir Dignamente.

En este caso, recuerdan que la ley prevé una vía rápida para estos casos, el procedimiento abreviado por pérdida de capacidad inminente. "Sobre el papel, se podría tramitar en 21 días, pero en la práctica, no está funcionando y el resultado es devastador: personas que piden ayuda para morir y acaban muriendo sin ella", insisten.

Sanidad busca evitar que los procesos judiciales la retrasen

La ministra de Sanidad, Mónica García, detallaba ayer que su departamento estudia medidas para evitar los retrasos en la aplicación de la eutanasia derivados de procesos judiciales, que pueden prolongar "innecesariamente" el sufrimiento de personas con una resolución favorable conforme a la ley.

"En los últimos meses, hemos asistido a debates que nos obligan también a reflexionar sobre cómo proteger este derecho frente a dilaciones, obstáculos y procesos de judicialización que pueden prolongar innecesariamente el sufrimiento de quienes ya han recibido una resolución favorable conforme a todas las garantías previstas en la ley".

En este contexto, García ha defendido la necesidad de seguir mejorando la ley, reduciendo las desigualdades territoriales, reforzando la formación de los profesionales, mejorando la información disponible para la ciudadanía y garantizando que este derecho pueda ejercerse en condiciones de equidad en todo el país.