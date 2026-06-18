Comparecencia fantasma de Isabel Ayala: fracasa la 'encerrona' de la oposición a la consejera de Salud

La oposición logró este jueves pillar desprevenidos a todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, al modificar a mitad de la sesión de control el orden del día para incluir la comparecencia de la consejera de Salud, Isabel Ayala, para dar explicaciones sobre la trama de las prótesis, cuyo fraude, que tuvo lugar cuando ella era directora gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), se estima en 7 millones de euros.

La portavoz socialista, Carmina Fernández, interrumpió la sesión para solicitar la citada modificación del orden del día, acogiéndose al artículo 87 del reglamento, que dice que este puede ser alterado a petición de dos grupos parlamentarios o de una cuarta parte de los miembros de la Cámara. Hecha la consulta a los servicios jurídicos por parte de la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, solo que daba por ver qué grupos habían acordado ese giro de los acontecimientos de forma imprevista: PSOE, Vox y Podemos-IU. Todos menos el PP.

Joaquín Segado no pudo evitar que la oposición le 'colara' la comparecencia de Ayala. / L. O.

"Ante la avalancha de información gravísima que estamos conociendo todos los días desde hace un mes sobre la trama de las prótesis, y que cada día los hechos conocidos son más graves, no puede pasar ni un segundo más sin comparecer Isabel Ayala, que era la gerente del Servicio Murciano de Salud y que, sorprendentemente, ha ido creciendo y ascendiendo conforme ha crecido la trama, hasta su puesto actual de consejera de Salud", explicó Fernández en declaraciones posteriores realizadas a los medios de comunicación. "Nuevos correos demuestran que el gobierno regional sabía que estaba poniendo en riesgo la vida de los pacientes y, sin embargo, no hicieron nada para evitarlo. Al contrario, lo ocultaron, lo taparon", concluyó.

Antes de pasar a la votación de la modificación del orden del día, Visitación Martínez advirtió de que el cambio no tendría sentido si quien debía comparecer no se encontraba en el Salón de Plenos. Cabe destacar que la maniobra de los grupos de izquierda y de Vox se ejecutaba después de que Ayala hubiera abandonado la sala y no al comienzo de la sesión de control, cuando ella sí estaba presente para contestar a preguntas sobre el cribado de cáncer de colon en Cieza y sobre el incremento de homologaciones de títulos de Medicina.

El PP puso de manifiesto el "matrimonio de conveniencia" entre PSOE y Vox

El portavoz del Partido Popular en el Hemiciclo, Joaquín Segado, puso de manifiesto el "matrimonio de conveniencia" entre PSOE y Vox y pasó a explicar la "jugada": "El señor Martínez Alpañez —portavoz de Vox— se ha reunido con ahí detrás con la señora Fernández; luego, el señor Martínez Alpañez ha sacado del Pleno a la señora Marín —portavoz de Podemos— para advertirla; y han esperado a que llegara al Pleno el señor Garre para poder tener los votos suficientes".

Visiblemente molesto por lo que definió como una "artimaña", dijo a la oposición que "no son demócratas". Según él, el intento de encerrona se produjo como consecuencia de que PSOE, Podemos y Vox habían perdido una votación en la Junta de Portavoces celebrada a primera hora de la mañana. Aunque rechazaron que el Debate sobre el estado de la Región tenga lugar los días 25 y 26 de junio, el PP convenció a los diputados del Grupo Mixto provenientes de Vox para que les apoyaran, ganando así los votos suficientes.

Para cuando se modificó el orden del día, la responsable de Sanidad iba camino de Murcia para reunirse con Satse

Sea como fuere, la comparecencia de Ayala quedó fijada para el final de la sesión. Cuando llegó el momento de que la consejera entrara en el Hemiciclo, se produjo un nuevo giro de los acontecimientos. La presidenta de la Cámara sacó un escrito firmado por la responsable de Salud en el que explicaba que no iba a volver a la Asamblea porque tenía otros "compromisos de agenda", añadiendo que "si había un gran interés" por parte de los grupos parlamentarios en que compareciera, se debería haber realizado esa modificación del orden del día cuando aún se encontraba allí. "En cualquier caso, quiero dejar clara mi total disposición a comparecer en la Asamblea Regional para el asunto solicitado, o para cualquier otro que sea de interés, cuando se me convoque bajo los cauces parlamentarios adecuados, y no de una forma improvisada", concluyó.

La Consejería de Salud informó después que Ayala había mantenido este mismo jueves "su primer encuentro oficial con el secretario general del sindicato Satse, Pablo Fernández, al que trasladó el compromiso del Gobierno regional con la mejora de la atención sanitaria y el reconocimiento del papel fundamental de los profesionales de enfermería y fisioterapia en el sistema sanitario regional" —con foto de la reunión incluida en la nota de prensa y vídeo en redes sociales—.

Tras la suspensión del pleno de la Asamblea, los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Vox y de Podemos-IU permanecen en el pleno de la Asamblea a la espera de que la presidenta les comunique la fecha para continuar con la sesión. Según pudo saber estar redacción, la comparecencia de la consejera de Salud sobre la trama de las prótesis finalmente ser producirá este mismo viernes a la una de la tarde.

"Huida" y "espantada"

El diputado de Vox en la Asamblea Ignacio Arcas denunció la situación vivida en el pleno tras la "espantada" de la consejera Ayala, en un contexto marcado por los presuntos casos de corrupción destapados en el Servicio Murciano de Salud. Arcas señaló que dicha incomparecencia supone "un incumplimiento del reglamento y de la obligación de dar cuenta ante los distintos grupos parlamentarios", criticando además que esta situación haya sido amparada por la Mesa de la Cámara y su presidenta, quien "ha cerrado de manera abrupta la sesión para evitar que este asunto pudiera debatirse en el Pleno".

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Por su parte, la portavoz de Podemos-IU en la Asamblea, María Marín, denunció la "espantada" de la consejera cuando le tocaba comparecer en el pleno de control. "Ha huido a la carrera para no tener que dar cuentas, con la complicidad del PP y de la presidenta de la Asamblea". Marín calificó la incomparecencia de Ayala a su obligación parlamentaria como "una vergüenza más dentro de la trama de las prótesis".