Los sindicatos de la Región de Murcia cargan contra la patronal tras pedir que la Seguridad Social asuma el coste de las bajas desde el primer día: "Se han quitado la careta"

"Se han quitado la careta". Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en la Región de Murcia respondieron con dureza a las últimas declaraciones del presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, tras reclamar que la Seguridad Social asuma íntegramente el coste de los primeros quince días de las bajas por incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes, alegando el incremento del absentismo laboral y el impacto económico que supone para las empresas. Desde UGT Región de Murcia consideraron que la posición de la patronal confirma una estrategia que busca "recortar derechos laborales".

"Ya se ha ido el papa, pueden quitarse la careta y mostrar lo que realmente son", ironizó en declaraciones a La Opinión Paqui Sánchez, secretaria general de UGT, quien sostuvo que las últimas intervenciones de Garamendi y de responsables de la patronal, como el presidente de Castilla - La Mancha que llegó a calificar de "memos" a algunos jóvenes que se cogen una baja laboral, evidencian "la verdadera cara" de la organización empresarial.

"Lo que quieren es recortar derechos. Se sienten protegidos y piensan que los van a avalar las próximas elecciones", aseguró. La dirigente sindical criticó además que la CEOE continúe vinculando el aumento de las incapacidades temporales con el absentismo: "La sociedad ha cambiado y los trabajadores ya no miran solo el tener, sino también poder conciliar, disfrutar de sus hijos y tener calidad de vida", señaló, reprochando que "la mentalidad de muchas empresas sigue anclada en el pasado".

Exigen reforzar la prevención, la inspección laboral y la salud en el trabajo frente al enfoque económico

En la misma línea, el secretario de Salud Laboral de CCOO Región de Murcia, Pablo Alarcón, anunció que el sindicato solicitará cambiar la denominación del Foro regional sobre Absentismo, impulsado por la Comunidad, por la de Observatorio Regional sobre la Incapacidad Temporal. "Hablar de absentismo es criminalizar a las personas trabajadoras", afirmó. "No se puede seguir trasladando la idea de que todas las personas trabajadoras que están de baja son defraudadoras", denunció.

Croem avala revertir la medida que se activó en los noventa

Por parte de la patronal regional Croem, su secretario general, José Luján, señaló que conviene recordar que, hasta los años noventa del pasado siglo, la cuantía entre los días 4 y 15 de la baja correspondía al INSS. Fue entonces cuando se decidió trasladar "esta obligación" a las empresas, en un contexto marcado por "la debilidad económica" de la Tesorería General de la Seguridad Social.

"Más allá de aquella consideración puramente coyuntural, no existe una razón de fondo que justifique que el abono del subsidio de incapacidad temporal, que constituye una prestación de la Seguridad Social, deba ser satisfecho por las empresas. Como cualquier otra prestación del sistema, debería ser asumida por la entidad pública", defendió Luján.

Croem defiende que "no existe una razón de fondo" que justifique que el abono por una IT deba ser satisfecho por las empresas

En consecuencia, desde Croem apuntan que tanto la realidad actual de la incapacidad temporal -muy distinta a la existente hace más de treinta años- como la propia transformación del tejido productivo y del sistema de relaciones laborales, exigen un replanteamiento serio de aquella decisión.

Desde CC OO insisten en que las bajas laborales deben analizarse desde la prevención de riesgos laborales y no únicamente desde un enfoque económico. Como ejemplo, recordó que cuando en un mismo puesto de trabajo se producen varias bajas por una misma lesión, la obligación es estudiar si existe un problema en el diseño del puesto y corregirlo.

Críticas a la gestión de las mutuas

Ambos sindicatos rechazaron también la propuesta empresarial de incrementar el papel de las mutuas en la gestión de las incapacidades temporales. Desde CC OO advirtieron de que existe un "conflicto de intereses evidente", ya que "las mutuas son asociaciones de empresarios que están gestionando dinero público", aseguró Alarcón, quien defendió que estas entidades dejen de actuar como colaboradoras y pasen a integrarse plenamente en la Seguridad Social.

Asimismo cuestionó las cifras económicas utilizadas por la patronal para justificar sus reclamaciones: "Hay organizaciones empresariales que hablan de costes de entre 17.000 y 80.000 millones de euros, cuando el estudio del Banco de España de 2025 sitúa ese gasto en torno a los 4.600 millones", aseguró.

Desde UGT también rechazaron la lectura que hace la patronal sobre la evolución de las bajas laborales porque "interpretan las estadísticas de una forma torticera", sostuvo su secretaria general, quien recordó que, aunque se haya reducido el número de accidentes comunicados, "la siniestralidad mortal se ha duplicado".

Critican que se estigmatice a los empleados de baja y aseguran que invertir en bienestar reduce las incapacidades temporales

Sánchez también defendió que invertir en el bienestar de la plantilla resulta beneficioso para las propias empresas. "Está demostrado que las empresas que más invierten en el bienestar de sus trabajadores son las que menos bajas por incapacidad registran", afirmó.

Pablo Alarcón reclamó también reforzar la inspección, aumentar los recursos de la Unidad de Enfermedades Profesionales y poner fin al "desmantelamiento" del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia para poder desarrollar plenamente la Estrategia de Seguridad y Salud Laboral 2024-2028.

Por su parte, Paqui Sánchez insistió en que el debate no debe centrarse exclusivamente en el coste económico de las bajas: "Queremos que a los empresarios les vaya bien, pero la inversión no debe servir solo para ganar más, sino también para mejorar la calidad de vida de los trabajadores", concluyó.