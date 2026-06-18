Repartirán 5.000 ceniceros portátiles reutilizables en la red de albergues de la Región de Murcia

Ávora, la asociación que gestiona el SCRAP de filtros para tabaco que contienen plástico y que promueve el correcto desecho de estos residuos, ha presentado este martes en el Albergue El Rellano, en Molina de Segura, una nueva edición de la campaña de sensibilización medioambiental ‘Depende de TODOS’ en la Región de Murcia.

El acto ha contado con la participación de la directora general de Juventud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Carmen María Muñoz Espallardo, la presidenta de la Asociación Región de Murcia Limpia, Matilde Ruiz Parra, Pilar Galindo Sabater y Pablo José García Hernandez, concejales del Ayuntamiento de Molina de Segura y la gerente de Ávora, Patricia Sánchez Aedo. Esta iniciativa da continuidad a la alianza entre Ávora y la Asociación Región de Murcia Limpia, iniciada en 2021, y refuerza el compromiso de la asociación con la Región de Murcia, donde desarrolla de forma periódica acciones de sensibilización durante la temporada estival y en distintos eventos culturales.

En esta ocasión, la campaña se ha extendido a diferentes albergues y centros de interpretación de la naturaleza ubicados en espacios de especial sensibilidad medioambiental. La acción contempla la distribución de 5.000 ceniceros portátiles reutilizables en la red de albergues dependientes de la Dirección General de Juventud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, albergues integrados en la red de Senderos Azules y Vías Verdes, así como en centros de interpretación de la naturaleza.

A esta cifra se sumarán otros 5.000 ceniceros que serán repartidos durante la temporada estival en las playas de Águilas, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares. Los centros participantes incluyen el Albergue y la Hospedería de Casas Nuevas y el Albergue de Mula; el Albergue Las Salinas de San Pedro del Pinatar; siete Centros de Interpretación de la Naturaleza; el Centro Regional de Educación Ambiental de Sierra Espuña; el CEAMA (Centro de Agroecología y Medio Ambiente), el camping, los dos albergues y los alojamientos turísticos del paraje de La Rafa, en Bullas; así como diversos albergues municipales como los de Lorca (Puntas de Calnegre y Casa Iglesias), el de Molina de Segura (El Rellano) y el de Alguazas (La Estación). También forman parte de la iniciativa diversas instalaciones dependientes de la Dirección General de Juventud: la Residencia para Jóvenes de Murcia, el Albergue de Calarreona, en Águilas, y el Albergue del Valle (El Valle, Murcia), que se incorporará una vez reabra sus instalaciones.

La campaña adquiere una especial relevancia en una comunidad que cuenta actualmente con 32 Senderos Azules, la cifra más alta entre las comunidades autónomas uniprovinciales de España. Esta distinción, otorgada por la Asociación Educación Ambiental y del Consumidor, reconoce itinerarios naturales que destacan por su elevado grado de conservación y calidad ambiental. Desde Ávora se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir la presencia de colillas en espacios naturales y entornos públicos.

A través de la campaña ‘Depende de TODOS’, la asociación recuerda que pequeños gestos cotidianos, contribuyen de forma directa a la reducción de la basura dispersa. Con esta nueva acción en la Región de Murcia, Ávora continúa ampliando el alcance de sus campañas de sensibilización ambiental.

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Desde 2018, la asociación ha distribuido 500.000 ceniceros portátiles reutilizables en playas, ciudades, espacios naturales, eventos culturales y festividades de toda España, contribuyendo a la reducción de la basura dispersa y promoviendo el correcto desecho de las colillas. La campaña ‘Depende de TODOS’ se desarrolla en colaboración con administraciones públicas y entidades sociales comprometidas con la protección del entorno. Esta iniciativa forma parte de las medidas de información y concienciación previstas en la normativa de responsabilidad ampliada del productor para los filtros de tabaco que contienen plástico, cuyo objetivo es fomentar comportamientos responsables y prevenir el abandono de estos residuos en el medio ambiente.