Más rentabilidad, búsqueda de talento y dominio de la IA: los grandes desafíos de las empresas familiares de la Región de Murcia

La mejora de la rentabilidad, la transformación de la inteligencia artificial y la búsqueda de talento son tres aspectos clave que definen el futuro de las empresas familiares. Así se puso de manifiesto este jueves durante la celebración de la XXX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), que reunió a empresarios familiares y representantes del sector económico.

En su intervención, el presidente de Amefmur, José María Tortosa, destacó el valor de este tipo de firmas para la Región, porque "representamos la inmensa mayoría del tejido productivo, generamos empleo y contribuimos decisivamente al desarrollo de nuestra tierra. Buena muestra de ello es el incremento de valor añadido bruto de nuestras compañías, que han crecido un 21% en los últimos años, y casi cuatro veces más que el de las firmas no familiares".

"Debemos poner en valor a esas mujeres y hombres que arriesgan su capital y sus familias para crear oportunidades" José María Tortosa — Presidente de Amefmur

Durante su discurso, Tortosa calificó al empresario como "aquella persona que genera valor donde no lo había, transformando una idea y un capital en empleo, innovación y, en última instancia, bienestar" e instó a defender su figura en la sociedad "porque debemos poner en valor a esas mujeres y hombres que arriesgan su capital y sus familias para crear oportunidades. Ellos son los que sostienen nuestros hospitales, nuestras pensiones y nuestra educación a través de riqueza real”.

Por otro lado, el presidente de Amefmur aprovechó su discurso para pedir a "nuestros representantes políticos el entendimiento para llegar a un acuerdo que facilite la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad" ante la presencia de Marisa López Aragón, actual consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, y de Luis Alberto Marín, consejero de Empresa, Empleo y Economía Social (después de que ambos 'cambiasen' carteras hace apenas unas semanas).

Tortosa reclamó "que se vuelva cuanto antes a un espacio de estabilidad política e institucional y a un entorno propicio para que las compañías puedan desarrollar su actividad y los inversores puedan seguir confiando en nuestro país y nuestra Región”.

Reclaman que "vuelva cuanto antes a un espacio de estabilidad política e institucional" para que crezca la confianza de las compañías

En esta línea, definió la transformación de la IA, la mejora de la productividad y la captación de talento como "tres ejes estratégicos que actúan como vectores de rentabilidad. Solo si aumentamos nuestra eficiencia podremos hacer frente a la competencia exterior, al estrechamiento de márgenes provocado por las crecientes cargas fiscales y sociales y a la preocupante dimensión que han adquirido fenómenos como el absentismo laboral".

Por último, durante la asamblea, a la que también acudió el presidente de la patronal Croem, Miguel López Abad, se hizo un balance de los principales hitos de la asociación durante el último año, como la creación del Libro Blanco y la tercera edición del programa ‘Empresa familiar en las aulas’, entre otros, y se ha anunciado la fecha de una nueva edición del Foro Avanza, que será el próximo 25 de septiembre.