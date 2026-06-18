López Aragón tiene intención de presentar sus primeros presupuestos antes de que termine junio

La intención del Gobierno regional es presentar los Presupuestos de la Comunidad de 2026 en los próximos días, antes de que termine el presente mes de junio, anunció este jueves la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Estamos trabajando, estoy volcada en los presupuestos, llevo dos semanas en este cargo, pero estoy absolutamente volcada", explicó la portavoz, adelantando a continuación que la "intención" del Ejecutivo de Fernando López Miras es "presentarlos cuanto antes, y por supuesto, antes de que acabe el mes".

Desde la Consejería de Hacienda recuerdan que, si bien las cuentas pasarán por el Consejo de Gobierno la próxima semana o la siguiente, la aprobación de las mismas en la Asamblea Regional es un trámite que, de producirse, tardará unas semanas más. Julio y agosto son meses inhábiles en el Hemiciclo, por lo que el ritmo de las negociaciones con los grupos parlamentarios —sobre todo, Vox— será el que decida si la presentación del proyecto de ley en la Cámara se realizará a partir de septiembre o si la Comisión Permanente tendrá que habilitar el período estival para continuar la actividad parlamentaria.

Caso Zapatero: "Salió peor que entró"

La portavoz del Gobierno aprovechó su comparecencia ante los medios para manifestar la "enorme gravedad institucional" que atraviesa la vida política española, que "asiste estos días a una imagen que hace apenas unos años parecía impensable", en referencia a la declaración como investigado en la Audiencia Nacional del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Si bien corresponde a los tribunales esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que procedan, nadie puede ignorar el enorme daño que está haciendo esta circunstancia a la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Resulta especialmente preocupante porque hablamos de quien durante años ha ejercido como referente político y moral del Gobierno actual, una figura que ha sido presentada por el propio Partido Socialista como guía e inspiración", señaló López Aragón.

Desde el Gobierno de la Región de Murcia destacaron, además, que Zapatero "salió peor que entró, ya que continúa investigado por delitos muy graves".

Trama de las prótesis

Por otra parte, la portavoz aseguró que el Sistema Murciano de Salud (SMS) mantiene mecanismos de supervisión y control tras la detección de un fraude relacionado con prótesis sanitarias y afirmó que, por el momento, no existen indicios de un alcance mayor del caso.

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López Aragón insistió, como viene haciendo el Gobierno desde que estalló el caso, que fue la propia Inspección Sanitaria la que detectó y denunció las irregularidades e informó de que la Administración regional está llevando a cabo una segunda revisión para determinar el alcance exacto del fraude. No obstante, precisó que hasta la fecha no se ha encontrado ningún indicio que apunte a nuevas irregularidades o a una dimensión superior de los hechos investigados.