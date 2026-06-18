Los pescadores piden más margen para capturar gamba roja tras la recuperación de los caladeros

La recuperación de la gamba roja en los caladeros mediterráneos ha reactivado las demandas de la flota murciana. Las cofradías sostienen que la mejora de la especie debería traducirse en una gestión más flexible y en una revisión de las limitaciones que condicionan actualmente su explotación.

El presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores, Bartolomé Navarro, sostiene que los informes científicos disponibles reflejan una recuperación significativa de las poblaciones de gamba roja en el Mediterráneo. "Los informes indican que la gamba roja se ha recuperado cerca de un 60% en el caladero nacional", afirma el representante del sector, quien considera que estos datos deberían traducirse en una revisión de las limitaciones actualmente vigentes.

Según explica Bartolomé Navarro, la principal queja de los pescadores no se centra exclusivamente en la cantidad total asignada, sino en la combinación de cuotas y restricciones temporales. El sistema establece límites de capturas para cada embarcación, pero también reduce de forma considerable los días autorizados para desarrollar la actividad.

"Lo que no puede ser es que te den una cantidad determinada de gamba y al mismo tiempo muy pocos días para pescarla. Es una flagrante contradicción", señala.

1.500 kilos más para 2026, pero pocos días

La situación ha mejorado parcialmente durante la presente campaña. La flota murciana ha recibido una asignación adicional cercana a los 1.500 kilos, una medida que el sector valora positivamente. Sin embargo, consideran que sigue siendo necesario avanzar hacia un modelo más coherente con la realidad de los caladeros.

Los pescadores defienden que la regulación debería optar armonizar los dos mecanismos de control: el límite de las jornadas de actividad y el establecimiento de las cuotas de capturas, y evitar la aplicación desequilibrada de ambas restricciones.

La reivindicación llega en un momento en el que el sector intenta convencer a las administraciones nacionales y europeas de que las decisiones de gestión pesquera deben apoyarse en la evolución científica más reciente de los recursos marinos.

Junto a la gamba roja, los profesionales destacan también la recuperación observada en otras especies comerciales presentes en los caladeros mediterráneos, circunstancia que, según sostienen, debería abrir la puerta a una mayor flexibilidad regulatoria durante los próximos años.

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Las cofradías confían en que las futuras negociaciones con el Ministerio y la Comisión Europea permitan adaptar las medidas a la situación real de los recursos pesqueros y mejorar la rentabilidad de una actividad que continúa siendo estratégica para numerosos puertos del litoral murciano.