La oposición y el sector agrario elevan la presión sobre la Comunidad por la plaga de los cítricos

La amenaza de una enfermedad vegetal que puede comprometer la rentabilidad de los cítricos murcianos ha vuelto a colarse en el debate político regional. La aparición de la clorosis nervial amarilla de los cítricos, detectada a principios de mayo en la Región de Murcia, enfrentó este jueves en la Asamblea Regional al Grupo Parlamentario Socialista y al nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, sobre la rapidez y contundencia de la respuesta de la Administración autonómica.

El diputado socialista Fernando Moreno reclamó explicaciones sobre las medidas previstas por el Gobierno regional para hacer frente a esta enfermedad, causada por el virus Potexvirus citriflavivenae, y acusó al Ejecutivo murciano de haber reaccionado tarde frente a una amenaza que ya había motivado actuaciones en la Comunidad Valenciana meses atrás.

Moreno sostuvo que otras administraciones comenzaron a actuar con antelación para evaluar el alcance de la enfermedad y adoptar medidas de contención y recordó que la Generalitat Valenciana aprobó en abril una resolución con actuaciones urgentes que incluían el arranque obligatorio de árboles infectados y la correspondiente compensación económica a los agricultores afectados. Frente a ello, denunció que en la Región de Murcia la declaración oficial de la enfermedad llegó más tarde y sin contemplar medidas similares. "Lo que hemos visto, consejero, es una reacción tardía e insuficiente", lamnentó Moreno.

El parlamentario socialista aseguró que la inquietud es creciente entre productores, cooperativas y organizaciones agrarias y citó expresamente las críticas realizadas por entidades del sector. A su juicio, los agricultores necesitan una administración que asuma plenamente sus competencias en materia de sanidad vegetal y lidere la respuesta ante una enfermedad que puede afectar seriamente a uno de los cultivos más importantes de la Región.

Además, cuestionó las declaraciones realizadas por responsables de la Consejería en las que, según afirmó, se trasladaba la idea de que serían los propios agricultores quienes tendrían que decidir cómo actuar en sus explotaciones mientras se esperaba una respuesta del Ministerio de Agricultura.

"Lo que hemos visto, consejero, es una reacción tardía e insuficiente", denuncia Moreno

Por su parte, el consejero Joaquín Buendía defendió la actuación del Ejecutivo autonómico y aseguró que la respuesta ya está en marcha desde la declaración oficial de la enfermedad, producida el pasado 26 de mayo.

"Para este Gobierno es una prioridad absoluta proteger a nuestro sector citrícola", afirmó durante su intervención. Buendía explicó que la estrategia actual se basa en una fase de "contención activa" y de análisis exhaustivo de la situación antes de adoptar medidas que calificó como "más drásticas e irreversibles".

Recolección de limones (FOTO DE ARCHIVO). / Matías Segarra

El titular de Agricultura insistió en que la Comunidad está actuando conforme a los protocolos establecidos por el Comité Fitosanitario Nacional y detalló que ya se ha puesto en marcha un plan extraordinario de prospecciones. Según indicó, esta semana se habrían realizado alrededor de 450 inspecciones de las 700 previstas para conocer con precisión el alcance del virus en explotaciones agrícolas, viveros, parques y jardines. "Necesitamos una radiografía exacta del alcance del virus para poder tomar decisiones basadas en datos", señaló.

Los primeros viveros analizados no presentan sigons de la enfermedad, según la Comunidad

Buendía añadió que los principales viveros analizados hasta el momento no presentan presencia de la enfermedad, un dato que consideró positivo para garantizar la plantación de nuevos ejemplares. También destacó que las elevadas temperaturas del verano pueden contribuir a ralentizar la actividad de los insectos vectores encargados de propagar el virus.

Entre las actuaciones ya implantadas citó la obligatoriedad de realizar tratamientos fitosanitarios para controlar dichos vectores, así como protocolos estrictos de desinfección de herramientas de poda y manejo entre parcelas.

Asimismo, avanzó que la Consejería ha solicitado al Ministerio de Agricultura una coordinación nacional frente a la expansión de la enfermedad y reclamó que no se sigan retirando productos fitosanitarios que, según defendió, son necesarios para combatir su propagación.

UPA reclama más contundencia

Las demandas del sector agrario vuelven así a situarse en el centro de la discusión. Ya a finales de mayo, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA) valoró positivamente la declaración oficial de la enfermedad, pero consideró insuficientes las medidas aprobadas por la Comunidad Autónoma.

La organización agraria reclamó entonces la eliminación obligatoria de las plantaciones infectadas acompañada de un sistema de indemnizaciones para los productores afectados. Según recordó, la Ley de Sanidad Vegetal contempla compensaciones cuando las administraciones ordenan la destrucción de cultivos para frenar la expansión de plagas o enfermedades.

UPA alertó además de que, según la experiencia registrada en otros países, la clorosis nervial amarilla puede provocar deformaciones en los frutos, pérdida de calibre, debilitamiento de los árboles y descensos de producción de entre el 20% y el 40%.

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La organización defendió que actuar con rapidez en las primeras fases de la enfermedad resulta fundamental para evitar una expansión que podría comprometer la actividad económica de numerosos municipios murcianos estrechamente vinculados al cultivo de cítricos.