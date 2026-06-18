Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro MediterráneoIncendio La AzohíaZapatero ante el juezOposición orientadores laboralesTrama de las prótesisReal Murcia
instagramlinkedin

Consejo de Gobierno

López Aragón presentará sus primeros presupuestos antes de que termine junio

Marisa López Aragón, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, este jueves

Marisa López Aragón, durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, este jueves / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jaime Ferrán

Jaime Ferrán

Los Presupuestos de la Comunidad del presente año se presentarán en los próximos días, antes de que termine el presente mes de junio, anunció este jueves la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Estamos trabajando, estoy volcada en los presupuestos, llevo dos semanas en este cargo, pero estoy absolutamente volcada", explicó la portavoz, adelantando a continuación que la "intención" del Ejecutivo de Fernando López Miras es "presentarlos cuanto antes, y por supuesto, antes de que acabe el mes".

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga queda parapléjico
  2. Un hombre, en coma inducido tras ser hallado inconsciente y ensangrentado en un jardín de Murcia
  3. Piscinas vacías, menos presión en los grifos y recortes del 50% al regadío: así se combatirá la próxima gran sequía en el Segura
  4. Muere el hombre que se hallaba en coma en la Arrixaca tras recibir una brutal paliza en un jardín de Murcia
  5. La autopsia apunta a que el hombre hallado ensangrentado en un jardín de Zarandona murió por una hemorragia cerebral
  6. Detenida una concejala de Vox en Ceutí acusada de falsificar una firma en un contrato de alquiler
  7. Un incendio que genera una enorme columna de humo negro obliga a desalojar a los trabajadores de una chatarrería en Murcia
  8. Santomera celebra sus Moros y Cristianos del 19 al 28 de junio con Camela y seis comparsas: consulta el programa completo

López Aragón presentará sus primeros presupuestos antes de que termine junio

López Aragón presentará sus primeros presupuestos antes de que termine junio

El BOE lo confirma: la Seguridad Social blinda a los trabajadores donantes con baja laboral y el 100% del sueldo desde el primer día

El BOE lo confirma: la Seguridad Social blinda a los trabajadores donantes con baja laboral y el 100% del sueldo desde el primer día

Innovación, talento e infraestructuras: las claves de la Región de Murcia para dar un salto de escala industrial

Innovación, talento e infraestructuras: las claves de la Región de Murcia para dar un salto de escala industrial

La Asamblea celebrará el Debate sobre el Estado de la Región los próximos días 25 y 26 de junio

La Asamblea celebrará el Debate sobre el Estado de la Región los próximos días 25 y 26 de junio

Repartirán 5.000 ceniceros portátiles reutilizables en la red de albergues de la Región de Murcia

Repartirán 5.000 ceniceros portátiles reutilizables en la red de albergues de la Región de Murcia

Fallece Julián Pérez-Templado, el magistrado que ayudó a consolidar la Justicia autonómica en Murcia

Fallece Julián Pérez-Templado, el magistrado que ayudó a consolidar la Justicia autonómica en Murcia

Espinosa de los Monteros reivindica en Murcia una agenda de reformas para liberar el potencial económico de España

Espinosa de los Monteros reivindica en Murcia una agenda de reformas para liberar el potencial económico de España

Los pescadores piden más margen para capturar gamba roja tras la recuperación de los caladeros

Los pescadores piden más margen para capturar gamba roja tras la recuperación de los caladeros
Tracking Pixel Contents