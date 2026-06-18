Consejo de Gobierno
López Aragón presentará sus primeros presupuestos antes de que termine junio
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Los Presupuestos de la Comunidad del presente año se presentarán en los próximos días, antes de que termine el presente mes de junio, anunció este jueves la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
"Estamos trabajando, estoy volcada en los presupuestos, llevo dos semanas en este cargo, pero estoy absolutamente volcada", explicó la portavoz, adelantando a continuación que la "intención" del Ejecutivo de Fernando López Miras es "presentarlos cuanto antes, y por supuesto, antes de que acabe el mes".
(Habrá ampliación)
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