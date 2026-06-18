La joya salvaje de la Región Murcia que aspira a ser la mejor playa de España

Hay playas que se anuncian solas con hamacas, cócteles de colores y música chill out de fondo. Y luego está esa otra costa de Murcia que no necesita filtros ni demasiados artificios. La naturaleza en su estado más puro es su principal reclamo. Arena fina, calas vírgenes, monte árido, agua mediterránea y ese aire de paraíso escondido que todavía resiste sin perder su esencia.

Uno de esos rincones de la Región ha sido elegido por los lectores de la publicación especializada en viajes y estilo de vida Condé Nast Traveler como una de las diez playas finalistas que aspiran este año al título de mejor playa de España. Y no es poca cosa: la candidata murciana compite en una liga de auténticos pesos pesados del litoral nacional, junto a arenales como Bolonia, Ses Illetes, Las Catedrales o la playa de las Conchas.

La votación comenzó el pasado 5 de junio y permanecerá abierta hasta el 28 de junio, fecha en la que se dará a conocer la playa ganadora. Hasta entonces, la Región de Murcia tiene una representante con argumentos de sobra para dar la sorpresa.

La incógnita no tarda mucho en resolverse: la playa que se ha colado en esta selecta final es Calblanque, en Cartagena. Un enclave que no juega a ser una playa cualquiera. Es una sucesión de arenales y calas en pleno Parque Regional, un lugar donde el Mediterráneo conserva su versión más natural y donde las sierras, secas y moldeadas por el viento, completan una postal hecha para quienes buscan algo más que un baño rápido.

Aquí no manda el ruido, sino el paisaje. No hace falta mucho más que una toalla, ganas de caminar un poco y dejarse convencer por una de las joyas más reconocibles de la costa murciana. Salvaje, luminosa y sin artificios, Calblanque vuelve a demostrar que la Región guarda playas capaces de mirar de tú a tú a las más famosas de España.

Calblanque, uno de los rincones más salvajes del litoral cartagenero, es finalista en el concurso de Condé Nast Traveler / L.O.

La publicación destaca precisamente ese frente costero formado por arenales y calas vírgenes, pensado para quienes aprecian la arena fina, el Mediterráneo en estado puro y un entorno natural alejado de la playa domesticada.

La representante murciana compite en la fase final junto a otros nueve arenales españoles: la Playa de Bolonia, en Tarifa; Ses Illetes, en Formentera; la Playa de las Conchas, en La Graciosa; Los Locos, en Suances; Illa Roja, en Begur; Playa Norte, en Peñíscola; Las Catedrales, en Ribadeo; Laga, en Vizcaya; y la Playa de Poo, en Llanes.

Ahora falta lo más importante: que los lectores decidan si este rincón de Cartagena merece coronarse como la mejor playa del país.

¿Cómo puedes votar? La votación está abierta en la web de Condé Nast Traveler. Para participar, solo hay que acceder al formulario habilitado por la revista, elegir la playa favorita entre las finalistas y completar el registro con los datos solicitados. La consulta permanecerá abierta hasta el 28 de junio, día en el que se conocerá cuál es la mejor playa de España.

Murcia ya sabe lo que es rozar el título de mejor playa de España

La Región de Murcia vuelve a competir por el título de mejor playa de España en la votación de Condé Nast Traveler, pero no es la primera vez que su costa se cuela entre las favoritas.

El precedente más claro está en Cala Cortina, en Cartagena, que fue elegida segunda mejor playa de España en 2019, solo por detrás de Papagayo, en Lanzarote. Un año después, en 2020, volvió a rozar el primer puesto y repitió segunda posición, esta vez tras San Antonio del Mar, en Asturias.

En los últimos años, otras playas murcianas también han ganado protagonismo en este concurso. Calblanque entró en el top 10 nacional en 2024 y, en 2025, la fase regional incluyó también a Cala Blanca, en Lorca, y Cala Reona, en Cabo de Palos.

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