"Por fuera todo vuela, por dentro el motor está averiado": las escuelas infantiles 0-3 de Murcia salen a la calle contra la precariedad del sector

La Plaza del Cardenal Belluga de Murcia se convirtió este jueves en escenario de la protesta de las profesionales de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que se concentraron para denunciar la precariedad laboral que afecta al sector y reclamar mejoras tanto para las trabajadoras como para la atención educativa de los menores.

La movilización, convocada por la Plataforma de Escuelas Infantiles 0-3 de la Región de Murcia con el apoyo de CCOO, reunió a educadoras de centros públicos y privados en una acción reivindicativa que coincidió con la campaña estatal que culminará a finales de mes en Bruselas, donde representantes del colectivo expondrán la situación que atraviesa la etapa educativa de 0 a 3 años en España.

Concentración de las profesionales de Educación Infantil 0-3 en Murcia para reclamar mejores condiciones laborales y más recursos / L.O.

Performance en Belluga

Las participantes desarrollaron una performance en la que representaron, mediante una metáfora visual, lo que consideran la realidad cotidiana de las escuelas infantiles. Bajo el mensaje de que «desde fuera parece que todo vuela, pero por dentro vamos con el motor averiado», las educadoras denunciaron la falta de recursos, las elevadas ratios de alumnado, la escasez de apoyos para niños con necesidades educativas especiales y unas condiciones salariales que consideran insuficientes.

Durante la concentración también se puso el foco en el calendario escolar de los menores de 0 a 3 años. Las profesionales alertaron de que muchos niños permanecen en las escuelas infantiles durante periodos significativamente más largos que los estudiantes de otras etapas educativas, especialmente en verano, cuando las necesidades de conciliación familiar convierten estos centros en uno de los principales recursos para las familias trabajadoras.

A través de carteles, las educadoras denunciaron ratios elevadas, falta de recursos y salarios precarios en las escuelas infantiles 0-3 / L.O.

Las representantes de la plataforma defendieron que la conciliación no puede recaer únicamente sobre las escuelas infantiles y reclamaron medidas que impliquen tanto a las administraciones públicas como al tejido empresarial. Bajo el lema 'Porque el descanso infantil no debería ser el precio por ir a trabajar', insistieron en la necesidad de adoptar soluciones estructurales que permitan compatibilizar la vida laboral y familiar sin perjudicar el bienestar de los menores.

Boletín de notas para el consejero

La protesta de este jueves da continuidad a las movilizaciones iniciadas esta semana por el sector. El pasado lunes, decenas de profesionales se concentraron ante la Consejería de Educación, donde realizaron diversas acciones reivindicativas y entregaron un simbólico «boletín de notas» al consejero para expresar su descontento con la gestión de la etapa de Educación Infantil de primer ciclo.

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Elementos empleados durante la performance realizada este jueves en la plaza Belluga / L.O.

Con estas acciones, la plataforma busca visibilizar una realidad que, según denuncia, permanece habitualmente fuera del debate público pese a afectar tanto a miles de familias como a las trabajadoras encargadas de la atención y educación de los niños más pequeños.