Francisco Agulló y Juan Pedro Peñalver entran en la directiva del Colegio de Médicos de la Región

Francisco Agulló y Juan Pedro Peñalver han tomado posesión de los cargos de vocal de Atención Primaria y presidente de la Junta Distrital de Yecla del Colegio de Médicos de la Región de Murcia, respectivamente, en un acto celebrado en la sala de juntas del Colegio de Médicos de Murcia.

Desde la organización colegial explican que estas incorporaciones se producen tras las vacantes generadas por la salida de la anterior vocal de Atención Primaria, Celia Román, que ha sido nombrada vocal nacional de este colectivo en la Organización Médica Colegial; y la dimisión por motivos personales de la anterior presidenta de la Junta Comarcal de Yecla, María Carpena.

Trayectoria

Francisco Agulló es actualmente médico de Familia en el centro de salud de La Flota-Vistalegre, en Murcia, y en su trayectoria cuenta con una amplia experiencia en gestión sanitaria. Estuvo al frente del Servicio Murciano de Salud como director gerente del SMS, al que llegó durante la etapa de la consejera María Teresa Herranz, ocupando anteriormente otros cargos de gestión como la Gerencia de Atención Primaria de Murcia y la dirección general Planificación, Financiación Sanitaria y Política Farmacéutica. Es, también, vicepresidente del Sindicato Médico de la Región de Murcia CESM, desde mayo de 2026.

Por su parte, Juan Pedro Peñalver es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en el Servicio de Urgencias del hospital Virgen del Castillo de Yecla.