Espinosa de los Monteros reivindica en Murcia una agenda de reformas para liberar el potencial económico de España

Iván Espinosa de los Monteros, impulsor del think tank Atenea, presentó este miércoles en Murcia la plataforma de reflexión y generación de ideas ante más de 400 asistentes, en un acto que supone un nuevo paso en la consolidación y expansión de esta iniciativa, orientada al fortalecimiento del pensamiento crítico, el debate riguroso y la elaboración de propuestas para el futuro de España.

Durante su intervención, Espinosa de los Monteros defendió la necesidad de impulsar una agenda de reformas que permita aprovechar plenamente el potencial económico y productivo de España y, de manera especial, de la Región de Murcia, a la que calificó como una de las comunidades con mayor capacidad de crecimiento y, al mismo tiempo, una de las más olvidadas por los sucesivos gobiernos.

“Murcia lleva demasiado tiempo siendo tratada como una región de segunda. Como una región que aparece en los mapas del tiempo, pero no en los mapas del poder. Una región de la que se habla en campaña electoral y se olvida en cuanto terminan las urnas”, afirmó.

El fundador de Atenea sostuvo que el debate público español se ha centrado durante demasiado tiempo en la distribución de la riqueza en lugar de en su creación, y reclamó un cambio de enfoque que permita generar prosperidad, empleo y oportunidades. “En España nos dedicamos a repartir la tarta, pero no a pensar cómo hacerla más grande. Hay que hablar de España en serio. Sin eslóganes. Sin trincheras. Sin el ruido que nos tiene agotados a todos”, señaló.

En este sentido, subrayó que el principal reto del país no es la falta de talento o recursos, sino la capacidad para transformarlos en crecimiento económico y bienestar. “Durante demasiado tiempo España ha dedicado una enorme energía a discutir cómo repartir la riqueza existente y muy pocos recursos a pensar cómo generar más riqueza. La tarea histórica de nuestra generación consiste en volver a producirla. Ni Murcia ni el conjunto de España tienen un problema de potencial. Lo que tenemos es un problema de conversión: convertir talento en productividad, ahorro en inversión, energía en competitividad, agua en riqueza e instituciones en confianza”, explicó.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la política hidráulica y el futuro del Trasvase Tajo-Segura. Espinosa de los Monteros defendió abordar esta cuestión desde una perspectiva técnica, económica y nacional, alejada de planteamientos territoriales partidistas. “Nos encontramos ante una de las regiones agrícolas más eficientes de Europa y, sin embargo, seguimos abordando la política hidráulica desde una lógica que pertenece más al siglo XIX que al XXI”, afirmó.

Asimismo, defendió que “las grandes naciones conectan recursos con necesidades, no enfrentan territorios”, y reclamó una estrategia de largo plazo que garantice el acceso al agua allí donde resulte necesaria para el desarrollo económico y social.

El dirigente también puso el foco en la posición estratégica de la Región de Murcia desde el punto de vista logístico, empresarial y exportador, destacando la importancia de culminar las infraestructuras pendientes para reforzar la competitividad nacional. “Vivimos en una época en la que la prosperidad depende cada vez más de la capacidad para mover mercancías, energía, capital, información y talento. Por eso, el Corredor Mediterráneo no debería contemplarse como una infraestructura regional, sino como una infraestructura estratégica para toda España”, señaló.

El encuentro, presentado por el diputado del Grupo Mixto José Ángel Antelo, incluyó una mesa redonda moderada por la diputada Virginia Martínez, en la que participaron Natalia Corbalán, CEO de la Fundación Ingenio y portavoz de SOS Rural; Alfonso Hernández Zapata, presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM); y el CEO de empresa inmobiliaria Kairos Household, Isidro Pérez Rosique. Durante el debate se analizaron algunos de los principales desafíos que afronta la Región de Murcia, entre ellos la gestión del agua, el futuro del sector primario, las infraestructuras estratégicas, la competitividad empresarial y el acceso a la vivienda.

La jornada sirvió además para reflexionar sobre la situación política, económica y social de España, así como sobre las oportunidades de desarrollo de la Región de Murcia en un contexto marcado por la incertidumbre económica y los profundos cambios tecnológicos y geopolíticos. Atenea nace "con la vocación de contribuir a la construcción de una alternativa intelectual sólida basada en la libertad, la responsabilidad y el compromiso con los grandes desafíos que afronta nuestro país".

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El acto concluyó con un llamamiento a recuperar una visión de largo plazo para España, centrada en la generación de riqueza, el fortalecimiento institucional y la puesta en valor de territorios estratégicos como la Región de Murcia.