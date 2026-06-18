Podemos denunciará ante la Comisión a Martínez Nieto por sus "declaraciones homófobas" en la Asamblea

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha anunciado este jueves que la formación morada va a denunciar al diputado de Vox, Antonio Martínez Nieto, ante la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional, después de que éste afirmara el miércoles, en sede parlamentaria, que el comunismo “sacó las conductas LGTBI del catálogo de los trastornos” para meterlas “en el de los derechos humanos”. “El PP tendrá que retratarse con su voto, porque vamos a pedir una sanción ejemplar para él”, ha afirmado.

“Sus palabras llamando enfermas y trastornadas a las personas LGTBI cruzaron todas las líneas rojas. Un parlamento democrático no puede acoger discursos que atentan contra los derechos humanos y ponen en la diana del odio a miles de personas”, ha manifestado Marín.

La portavoz morada ha recordado otras ocasiones en que Martínez Nieto "ha traspasado todos los límites" en sus intervenciones en la Asamblea, como cuando “amenazó a las personas pobres con aplicarles la ley de vagos y maleantes” o cuando instó a “ejercer la violencia contra las mujeres que ejercen su derecho a interrumpir su embarazo”.

“La libertad de expresión”, ha proseguido la diputada, “no puede amparar a un diputado que se comporta como un nazi. Porque hay que llamarlos así”. Marín ha asegurado que el PP de López Miras “es cómplice” de este discurso. “Con estos neonazis es con los que el Gobierno regional pretende pactar los Presupuestos”, ha afirmado.

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Marín ha llamado a la ciudadanía demócrata y al colectivo LGTBIQA+ a una “respuesta contundente” contra Martínez Nieto. “Proponemos a los colectivos una masiva concentración en la Asamblea coincidiendo con el Debate sobre el Estado de la Región”, que tendrá lugar el próximo jueves 25 de junio. “Si Vox ataca el Orgullo, que el Orgullo llene la Asamblea”, ha concluido.