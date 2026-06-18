Cuenta atrás para las oposiciones a maestro de la Región: 1.607 plazas en juego, 11.300 aspirantes y 21 sedes

Este sábado más de 11.000 opositores se juegan su futuro. Los nervios a flor de piel y repasos de última hora protagonizan los días previos a las macrooposición de maestros de la Región de Murcia, una cita en la que se ofertan un total de 1.607 plazas de Infantil y Primaria.

Se trata de una de las mayores convocatorias de empleo público docente de la Región de Murcia, a la que concurrirán 11.381 aspirantes, lo que "permitirá seguir reduciendo la temporalidad y garantizar plantillas estables", según destacaba este jueves la portavoz del Ejecutivo murciano, Marisa López Aragón, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

La actual convocatoria ha supuesto la constitución de 145 tribunales repartidos en 21 sedes, en Murcia y Cartagena.

Para garantizar la seguridad de todos los opositores, la Consejería de Educación y Formación Profesional pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad en coordinación con Protección Civil y la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias.

Prohibidos teléfonos y relojes inteligentes

La Comunidad recuerda a los opositores que el sábado se presenten a las pruebas que está totalmente prohibido el acceso al aula con teléfonos móviles, relojes inteligentes, dispositivos electrónicos o aparatos con conexión a internet o con el exterior.

Los aspirantes han sido citados a las 8.00 horas de la mañana, aunque las pruebas comenzarán a las 9.00 y finalizarán a las 14.30 horas.

Deben ir con DNI, pasaporte o carné en vigor, prohibido acceso de teléfono móviles, relojes inteligentes u otros dispositivos electrónicos.

Las oposiciones al cuerpo de Maestros de 2026 de la Región de Murcia es una cita histórica por el número de plazas convocadas: 1.607. De ellas, 1.493 plazas son de ingreso libre y 114 de reserva para personas con discapacidad.

Por especialidades, Educación Infantil cuenta con 398 plazas y 3.539 aspirantes, lo que supone una ratio de 8,89 aspirantes por plaza; de Educación Primaria salen 276 plazas; de Pedagogía Terapéutica, 288; de Audición y Lenguaje se convocan 184; en Lengua Extranjera Inglés la Consejería de Educación ha convocado 200 plazas; en Lengua Extranjera Francés, 49; en Educación Física se han convocado 132 plazas; y en Música un total de 80.

Principales cifras de las oposiciones a Maestros. / L. O.

Las sedes de los exámenes serán: Educación Infantil, Educación Primaria y Audición y Lenguaje estarán en aularios de distintas facultades del campus de Espinardo (Murcia); Pedagogía Terapéutica estará en el campus de la Merced (Murcia); Educación Física en el campus de Ciencias de la Salud (El Palmar-Murcia); Lengua Extranjera Inglés y Lengua Extranjera Francés en varias sedes de la Universidad Politécnica de Cartagena; y Música en la UNED y en el CIFP de Hostelería y Turismo de Cartagena.

Educación también informa de que las listas de seleccionados se publicarán la última semana de julio.

Sedes de los exámenes Educación Infantil, Educación Primaria y Audición y Lenguaje estarán en aularios de distintas facultades del campus de Espinardo (Murcia).

Pedagogía Terapéutica estará en el campus de la Merced (Murcia).

Educación Física en el campus de Ciencias de la Salud (El Palmar-Murcia).

Lengua Extranjera Inglés y Lengua Extranjera Francés en varias sedes de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Música en la UNED y en el CIFP de Hostelería y Turismo de Cartagena.

Novedades: opcionalidad y papel autocopiable

La novedad más importante está en el examen práctico: se estrena un modelo con opcionalidad, de modo que los opositores podrán elegir entre varias opciones o preguntas. Además, la prueba práctica tendrá dos horas y media en todas las especialidades y será elaborada por una comisión de cinco miembros del tribunal, no solo por el presidente del tribunal 1 de cada especialidad como hasta ahora.

Otra novedad relevante es el uso de papel autocopiable, para que cada aspirante pueda conservar copia del ejercicio realizado. La Consejería también destaca que se han publicado con antelación los criterios de valoración del práctico, del tema escrito y de la exposición oral.