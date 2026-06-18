Cruz Roja premia a empresas y entidades de la Región de Murcia por impulsar la inclusión laboral

Cruz Roja en la Región de Murcia ha celebrado la décima edición de sus Premios por la Inclusión, unos reconocimientos con los que la organización distingue el compromiso de empresas, entidades y profesionales que contribuyen a construir un mercado laboral más inclusivo y a generar oportunidades reales para las personas con mayores dificultades de acceso al empleo.

El acto, celebrado en el Hub Audiovisual del Cuartel de Artillería de Murcia, se desarrolló bajo el lema ‘Más allá de lo que ves’, con el objetivo de poner el foco en la necesidad de superar prejuicios y mirar más allá de las etiquetas para descubrir el talento, las capacidades y el potencial de las personas.

Durante la entrega de premios, la presidenta autonómica de Cruz Roja en la Región de Murcia, Mª Teresa Sánchez, subrayó que «la inclusión laboral no es solo una herramienta para acceder a un empleo; es una oportunidad para recuperar la confianza, la autonomía y la capacidad de construir un proyecto de vida». En este sentido, destacó que este objetivo solo es posible cuando administraciones, empresas y entidades trabajan de forma conjunta.

Los galardonados de la décima edición

Los Premios por la Inclusión, creados en 2016, reconocen a quienes transforman ese compromiso en acciones concretas. En esta edición han sido galardonadas Hiper Atalayas, en la categoría Alianzas para Mejorar la Empleabilidad; Maracof y Tea Tek, en Alianzas para la Inserción Laboral; FCC Medio Ambiente y LHICARSA, en Alianzas Sumar para Multiplicar Partenariado; Alejandra López Cano, como profesional que desarrolla buenas prácticas en materia de mercados inclusivos, y UCAM Murcia CB, en la categoría Alianzas que Generan Mercados Inclusivos.

Más de 6.000 personas atendidas en 2025

Estos reconocimientos ponen rostro a una red de colaboración más amplia. Solo durante 2025, el Plan de Empleo de Cruz Roja en la Región de Murcia intervino con 6.153 personas en doce municipios: Alcantarilla, Archena, Cartagena, Cieza, Jumilla, Lorca, Molina de Segura, Murcia, Santomera, Totana, Torre Pacheco y Yecla. Del total, el 65% fueron mujeres.

Además, 2.243 personas iniciaron un Itinerario Personalizado de Inserción Laboral, de las que el 68% fueron mujeres, y 1.243 se formaron en entornos laborales reales para mejorar sus competencias y acercarse al mercado de trabajo mediante experiencias prácticas vinculadas a las necesidades de las empresas.

Más de 1.400 inserciones laborales

Según los datos aportados por la organización, 1.443 personas consiguieron un empleo durante 2025 gracias al acompañamiento de Cruz Roja y a la colaboración del tejido empresarial. De ellas, el 63% fueron mujeres.

La entidad destaca también la implicación de las empresas en este proceso. Durante el pasado año, 551 compañías colaboraron activamente con Cruz Roja, generando 1.760 alianzas y colaboraciones, facilitando la gestión de 544 ofertas de empleo y permitiendo que 1.021 personas participaran en procesos de selección.

Historias detrás de las cifras

Cruz Roja recuerda que detrás de cada dato hay una historia personal: personas que recuperan la confianza tras largos periodos de desempleo, jóvenes que acceden a su primera oportunidad laboral, mujeres que logran independencia económica o personas migrantes que encuentran un espacio para desarrollar su potencial.

Noticias relacionadas

Con estos premios, la organización quiere agradecer el compromiso de quienes hacen posible estas oportunidades y lanzar una invitación a seguir construyendo alianzas que permitan avanzar hacia una sociedad más justa, cohesionada e inclusiva.