Conservas gourmet, orgullo en la calle y electrónica junto al mar: estos son los planes para el fin de semana en la Región

El fin de semana llega a la Región de Murcia con la agenda en modo verano: música al borde del puerto, fiestas que toman las calles, conservas convertidas en plan gourmet, mercados con aroma artesanal, peñas, carrozas, orgullo, folclore, tortugas marinas y hasta noches de estrellas entre melocotoneros. De Santomera a Cartagena, de Caravaca a Mazarrón y de Cieza a las pedanías de Murcia, la Región despliega un mapa de propuestas para salir de casa y elegir plan según el cuerpo pida fiesta, familia, naturaleza, gastronomía o baile hasta tarde.

Conoce cada uno de los planes que te proponemos:

Dionisio Martín Lobato y María de los Ángeles Muñoz, Camela, en un concierto ofrecido el pasado mes de mayo en Gijón / Marcos León

Moros y Cristianos de Santomera a ritmo de Camela

Santomera se suma a los planes del fin de semana con el arranque de sus Fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de Interés Turístico Regional. La programación comenzará el viernes con la recogida del Capitán 2026, Juan José Pérez Plaza, de la comparsa Yonud Hijos del Desierto, a las 20.00 horas desde la plaza de la Salud. Ya por la noche, el Campamento Festero, ubicado en el recinto de El Polvorín-Hermanos Mateo, abrirá sus puertas a las 23.00 horas con el concierto de la banda tributo Radar Indie y una sesión posterior de DJ Pedro Marín.

El sábado será una de las jornadas más destacadas del primer fin de semana festero. A las 20.30 horas, el Auditorio Municipal Ginés Abellán acogerá el pregón de fiestas, que este año correrá a cargo de Eva Reverte Hernández, directora general de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia. La noche culminará con el concierto de Camela en la Zona Güertana, una de las citas musicales con mayor tirón del programa.

El domingo, la actividad festera continuará con la comida de familia festera en el restaurante Rosarito, prevista a las 14.00 horas, y con uno de los actos tradicionales del programa: la ofrenda floral a la Virgen del Rosario, patrona de Santomera, y a San Luis Gonzaga, copatrono del municipio, que tendrá lugar a las 19.30 horas en la plaza de la Iglesia.

Carroza del Orgullo LGTBIAQ+ de Murcia, el pasado año / Juan Carlos Caval

La gran fiesta de la diversidad en Murcia

Murcia vivirá este fin de semana los actos centrales del Orgullo LGTBIAQ+ 2026, organizado por el Colectivo No Te Prives bajo el lema ‘¡A las calles con Orgullo! Disidencia y resistencia’. La programación tendrá este viernes una jornada de Pre-Orgullo en la Plaza de la Tolerancia, organizada junto a la Secretaría de Mujeres, Igualdad y LGTBI+ de Comisiones Obreras, con la participación de la influencer cartagenera Bake Gómez.

Durante la tarde se celebrarán distintas actuaciones, entre ellas un monólogo de Vidda Priego, la intervención de la persona ganadora del concurso drag ‘La Barbaridrag de No Te Prives’ y un concierto de la cantante murciana Manva Negra.

El acto principal llegará el sábado con la gran manifestación del Orgullo LGTBIAQ+ de Murcia, que partirá a las 19.00 horas y recorrerá la Gran Vía hasta el Jardín Chino, donde se leerá el manifiesto. Tras la marcha, la celebración continuará con una programación musical presentada por Yumala Trasobares y con actuaciones de Divas y Reinas, el coro de la Red Regional Rainbow Voices, Álex Guirado, La Yelo y Kuve. La jornada concluirá con una sesión de La Nadi DJ.

Cartel del festival Gastrolata en Molina de Segura / L.O.

Molina de Segura da lata

Molina de Segura acogerá los días 19 y 20 de junio la primera edición de GastroLata, un festival dedicado a la cultura de la conserva y a la gastronomía gourmet. La cita reunirá durante dos jornadas a productores de toda España, chefs, expositores y propuestas culinarias en torno al mundo de las conservas, uno de los sectores históricamente vinculados al municipio.

El festival contará con entrada libre y una programación diseñada para todos los públicos, con 15 expositores de alimentación y bebidas, showcookings, degustaciones, talleres, actividades familiares y propuestas gastronómicas elaboradas con conservas gourmet como protagonistas.

Además de la parte gastronómica, GastroLata incluirá actuaciones musicales durante las noches del festival. El viernes actuará El Relente, con su mezcla de flamenquito y rock flamenco, mientras que el sábado se celebrará una fiesta de salsa y bachata. Una propuesta diferente para disfrutar de Molina de Segura como capital de la conserva gourmet durante el fin de semana.

Sofía Cristo, estrella del Weekend DJ Fest de Cartagena este sábado / Sofía Cristo RRSS

La música electrónica invade Cartagena

La explanada del Puerto de Cartagena volverá a llenarse de música este sábado con la celebración de la undécima edición del Weekend DJ Fest, una de las citas destacadas del inicio del verano en la ciudad portuaria. El festival ofrecerá una jornada dedicada a la música electrónica en un enclave junto al mar y contará con acceso gratuito para el público general.

El cartel reunirá a artistas nacionales e internacionales como Sofía Cristo, Tony Aguilar, Nils Van Zandt, Vilu Gontero, DJ Tato y Natasha Komolova, en una programación pensada para atraer tanto al público local como a visitantes.

El evento también contará con una zona VIP (en este caso, será necesario la adquisición de entrada), con apertura desde las 20.00 horas, que incluirá área lounge, food trucks, photocall, maquillaje temático de festival, vídeos 360 grados, acceso preferente frente al escenario y actividades especiales para quienes adquieran entrada. Una propuesta musical al aire libre para disfrutar del ambiente del puerto cartagenero durante la noche del sábado.

La edición del Mercado del Peregrino de este mes se celebrará bajo el lema ‘Aromas de verano’ / L.O.

De compras peregrinas en Caravaca de la Cruz

Caravaca de la Cruz acoge este domingo una nueva edición del Mercado del Peregrino, que se celebra cada tercer domingo de mes en el Paseo de La Corredera. La cita, consolidada como un referente regional tras 28 ediciones, reúne artesanía tradicional, productos locales de kilómetro cero y actividades pensadas para el público familiar.

La edición de junio se celebrará bajo el lema ‘Aromas de verano’ e incluirá una demostración y taller de elaboración de jabones artesanales, el taller infantil ‘Mi primera planta’, juegos para los más pequeños, música en directo y el sorteo de una cesta artesanal. Una propuesta gratuita y al aire libre para disfrutar de la mañana del domingo en pleno casco histórico de Caravaca.

La cantante Roser ofrecerá el espectáculo 'Divas' este viernes en las fiestas de San Pedro del Pinatar / Divas Disco - Roser

Folclore y guerreras del K-Pop en San Pedro del Pinatar

San Pedro del Pinatar continúa este fin de semana con la programación de sus Fiestas Patronales, que tienen como epicentro el Recinto de Fiestas de la calle Alcalde José María Tárraga. La actividad arrancará el viernes, a las 23.00 horas, con el espectáculo ‘Divas’ con Roser, una propuesta musical para abrir la agenda festiva del fin de semana.

El sábado 20, el recinto acogerá una doble cita. A las 21.00 horas se celebrará el Festival Nacional de Folclore Villa de San Pedro del Pinatar, mientras que a las 23.00 horas llegará Señor Aliaga, la gran fiesta del indie, una de las actuaciones previstas dentro del programa de fiestas.

La programación continuará el domingo 21 con el Día de las Peñas, previsto a las 14.00 horas en el Recinto de Fiestas. Ya por la noche, a las 21.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar del musical infantil ‘Las Guerreras del K-Pop’, y a las 22.00 horas regresará el Festival Nacional de Folclore Villa de San Pedro del Pinatar.

Mazarrón acogerá este sábado el 'Simulacro Territorio Tortuga' / L.O.

Mazarrón enseña cómo actuar ante la presencia de tortugas

La playa de Bahía, en Puerto de Mazarrón, acoge este sábado una actividad gratuita del programa Territorio Tortuga para dar a conocer cómo actuar ante la aparición de rastros, ejemplares o posibles nidos de tortuga marina en el litoral.

La iniciativa, organizada en formato de punto de información móvil, se desarrollará entre las 10.00 y las 13.00 horas y no requiere inscripción previa. La propuesta está dirigida a todos los públicos, especialmente a familias, y plantea un simulacro de actuación ante un posible rastro de tortuga en la arena.

Durante la actividad, los participantes podrán aprender pautas básicas para contribuir a la conservación de estos reptiles marinos, como no tocar al animal, no pisar el rastro, mantener la distancia y avisar al 112 en caso de avistamiento.

La jornada forma parte de la programación de la Mochila de Actividades Primavera 2026 y se enmarca en la campaña Territorio Tortuga, que busca implicar a vecinos y visitantes en la protección de la tortuga boba y de sus zonas de anidación en la costa mediterránea.

Melocoturismo en Cieza

La Finca La Floración de Cieza propone este fin de semana una experiencia de agroturismo en torno al melocotón amarillo con sus II Jornadas de Melocoturismo, una actividad pensada para disfrutar del campo, la gastronomía local y el producto de proximidad.

Durante el sábado y el domingo se podrá participar en la actividad diurna ‘Jornaleros por un día’, que se desarrolla de 10.00 a 13.00 horas. La propuesta incluye almuerzo campero, visita guiada al Centro de Interpretación del Melocotón, explicación sobre el cultivo y recogida de fruta en el propio campo. Cada participante recibe un kilo de melocotones con la entrada, con posibilidad de recolectar más cantidad.

Además, el sábado 20 de junio se celebrará la Noche Sensorial: Estrellas y Melocotón de Cieza, de 20.00 a 23.30 horas. La experiencia incluye visita al centro de interpretación, paseo entre frutales, recolección nocturna, cena-degustación con productos locales y una observación astronómica con telescopios profesionales guiada por Astroversia.

Las actividades requieren reserva previa. Las jornadas diurnas tienen un precio de 15 euros para adultos, 6 euros para niños de 6 a 10 años y son gratuitas para menores de 5 años. La Noche Sensorial cuesta 30 euros para adultos, 17 euros para niños de 5 a 10 años y es gratuita para menores de 5 años.

La banda Marty McFly animará las fiestas de El Palmar este domingo / L.O.

Fiestas en pedanías de Murcia

El Palmar arranca este fin de semana sus fiestas con una programación pensada para disfrutar del ambiente festivo en el recinto ubicado en la calle Pintor Diego Velázquez. Los actos comenzarán el viernes, a las 22.00 horas, con el pregón oficial a cargo de María José Imbernón, conocida como Imberbeauty. A continuación, la noche continuará con la actuación musical de la Gran Orquesta Etiqueta Show.

El sábado, la actividad festera seguirá a las 20.00 horas con el Desfile Titán de las Peñas de El Palmar, uno de los primeros grandes actos de participación vecinal. Ya por la noche, a las 23.00 horas, se celebrará una Fiesta Remember con las actuaciones de DJ Carbo, DJ Di Carlo y artistas de los 90.

La programación del fin de semana se completará el domingo con el concierto de Marty McFly, previsto a las 22.00 horas bajo el lema ‘La banda sonora de tu vida’. Además, durante la cita se repartirán bocadillos gratis entre los asistentes hasta agotar existencias.

Aljucer celebra este fin de semana sus fiestas con una programación gratuita y al aire libre dirigida a todos los públicos. Las actividades se desarrollarán en distintas calles y plazas de la pedanía murciana, con propuestas familiares, música, desfiles y espectáculos.

El viernes, la programación comenzará a las 19.00 horas con un taller de intervención de graffiti y actuaciones de hip-hop dentro de la actividad ‘El Banco’. A las 21.00 horas tendrá lugar una fiesta de la espuma infantil, mientras que a las 23.00 horas se celebrará una fiesta de la espuma para mayores con DJ.

El sábado arrancará a las 10.00 horas con un pasacalles de la charamita Los Mixtos. Por la tarde, a las 20.00 horas, se celebrará el desfile de carrozas, seguido de una gran barbacoa a las 21.30 horas. La jornada se completará a las 22.30 horas con la actuación musical Tributo Hombres G.

El domingo, las fiestas continuarán con el Gran Prix Aljucer, previsto a las 18.00 horas. Ya por la noche, a las 21.00 horas, se representará la obra de teatro ‘El gitano y la cabra’, y a las 22.30 horas habrá magia y humor con Lumaky.