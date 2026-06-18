La Comunidad convoca este mes las ayudas a las Unidades de Protección Civil Municipales

La Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias convocará antes de final de mes las subvenciones a los ayuntamientos de la Región para colaborar en los gastos de contratación del personal integrante de las Unidades de Protección Civil Municipales para 2026.

Estas ayudas, que se pusieron en marcha por primera vez en 2024 para ayudar a los consistorios a disponer de personal técnico especializado, dispondrán de una dotación de 800.750 euros, según ha informado la Comunidad.

El objetivo es ayudar a los ayuntamientos a crear y consolidar estructuras permanentes de Protección Civil y que estos profesionales puedan integrarse de forma estable en las plantillas municipales.

La Ley de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia atribuye a los municipios "importantes" competencias en materia de protección civil, prevención y gestión de emergencias, pero algunos ayuntamientos, especialmente los de menor tamaño, carecían de estructura técnica suficiente para desarrollar adecuadamente esas funciones.

Esta convocatoria de subvenciones pretende precisamente fomentar la creación o ampliación de estas unidades.

En este sentido, el consejero, Marcos Ortuño, ha explicado en su intervención en el Pleno de la Asamblea Regional que "el Gobierno regional seguirá colaborando económicamente con los consistorios porque entendemos que la seguridad de los ciudadanos no depende únicamente de las grandes inversiones en infraestructuras o equipamientos, sino también de disponer de personal cualificado capaz de planificar, coordinar y actuar".

Estas ayudas a las Unidades Básicas forman parte de una estrategia más amplia de los servicios de emergencias basada en la prevención, planificación, formación y coordinación de todos los recursos disponibles. Así se pone de manifiesto en el Plan Infomur, en cuyo dispositivo desempeñan un papel fundamental las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, financiadas por la Comunidad para sostener 35 parejas de vigilancia diaria distribuidas en 33 municipios de la Región durante la campaña de riesgo alto.

También permiten costear el combustible, manutención y material fungible necesarios para las labores de vigilancia preventiva.

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Asimismo, en el marco del Plan Copla, los ayuntamientos costeros reciben ayudas del Gobierno regional para reforzar sus dispositivos de vigilancia y salvamento, además del mantenimiento de embarcaciones de rescate y la vigilancia de playas fluviales.