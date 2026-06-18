Del calor en las aulas de la Región de Murcia al calor en la Audiencia Nacional

"No hay día que la comunidad educativa de algún centro se manifieste para exigir al Gobierno regional medidas para climatizar las aulas. Los padres y madres hacen rifas para poner aires acondicionados a sus hijos. Y el consejero ahí sigue, sin reaccionar. ¿Cree, como el Gobierno de su jefa Ayuso, que estas temperaturas pueden ser fuente de inspiración?", le recriminó el diputado socialista Juan Andrés Torres al consejero de Educación, Víctor Marín, durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea.

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista le recordó que la Consejería de Educación va a recibir 11 millones de euros del Gobierno de España para climatizar los centros educativos de la Comunidad y que recibió más de 15 millones para climatizar los edificios púbicos. "Y lo que hicieron fue climatizar el Palacio de San Esteban, la Consejería de Fomento, y si tenía la posibilidad, la Consejería de Educación", afirmó.

El consejero le respondió que el Gobierno regional ha ejecutado, desde 2020 hasta la fecha, 80 millones de euros en mejorar la eficiencia energética y las condiciones térmicas de nuestros centros. De esos fondos, 29,6 millones fueron para mejorar la eficiencia energética, 4,7 a obras delegadas a ayuntamientos, 10,6 a rehabilitación integral de edificios, 4, 5 millones se invirtieron en climatización completa de centros y casi 30 millones en obra nueva con climatización incorporada. "Este verano seguiremos trabajando. Vamos a retirar doce cubiertas de fibrocemento para mejorar la eficiencia energética", añadió Marín, preguntando al diputado socialista si esos 11 millones que mencionó del Gobierno de España para climatización "son los mismos que anunció la ministra Pilar Alegría en 2022".

El responsable del ramo terminó señalando que "el calor en las aulas en la Región de Murcia es un problema sobre el que el Gobierno está trabajando y que va a solucionar". De lo que reconoció tener dudas, agregó, es de que los socialistas "puedan solucionar los problemas de calor que tienen en la Audiencia Nacional".