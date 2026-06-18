El BOE lo confirma: la Seguridad Social blinda a los trabajadores donantes con baja laboral y el 100% del sueldo desde el primer día

Dar un órgano en vida es una decisión que no se toma a la ligera. Semanas de pruebas, informes médicos, una operación y una recuperación que puede dejar al trabajador fuera de juego durante días o semanas. Y mientras tanto, la nómina en el aire. O eso era antes.

Desde el 3 de marzo de 2025, quienes decidan donar un órgano o tejido en vida tienen garantizado que ese gesto altruista no les va a costar el sueldo. La Ley 6/2024, publicada en el BOE el pasado 21 de diciembre, establece una protección específica para estos trabajadores dentro del sistema de la Seguridad Social.

Sin esperas y sin letra pequeña: el 100% desde el primer día

La norma crea una modalidad especial de incapacidad temporal que cubre todo el proceso vinculado a la donación: desde las pruebas previas a la cirugía hasta el alta médica tras la recuperación. Y la prestación no escatima: equivale al 100% de la base reguladora por contingencias comunes.

Pero hay dos detalles que marcan la diferencia respecto a una baja ordinaria. El primero: se cobra desde el mismo día en que se inicia la baja, sin esperar. El segundo: no hace falta haber cotizado un mínimo de tiempo para tener derecho a ella. Una protección sin condiciones que alcanza también a los trabajadores más jóvenes o con contratos recientes.

Hasta las gestiones previas están cubiertas

La ley no solo protege los días de ingreso y recuperación. También reconoce un permiso retribuido para que el trabajador pueda acudir, en horario laboral, a todas las citas previas a la operación: informaciones, análisis, exploraciones clínicas o los informes necesarios para determinar si puede ser donante. Es decir, desde la primera consulta hasta el último día de baja, el trabajador no pierde ni un euro.

España, referente mundial en trasplantes

El contexto no es menor. En 2025 se realizaron en España más de 6.300 trasplantes de órganos, y más de 400 personas donaron un órgano en vida. Una cifra que sitúa al país entre los líderes mundiales en este ámbito y que ahora cuenta con un respaldo legal que pretende que ningún donante tenga que pensárselo dos veces por miedo a perder ingresos.