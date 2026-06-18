Aviso inminente de la Aemet por calor extremo en la Región de Murcia este fin de semana

La Región de Murcia vivirá un episodio de calor intenso este fin de semana. Las temperaturas serán anormalmente altas para un mes de junio: se situarán hasta 8 y 9 grados por encima de lo habitual para la época y rozarán los 40 grados.

Ante este panorama, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por esta redacción, prevé emitir en las próximas horas algún aviso por temperaturas extremas en la comunidad este sábado y domingo, previsiblemente en las zonas de valle de la comunidad, la Vega del Segura y el Guadalentín.

Las temperaturas irán en aumento progresivo a partir de este viernes. Durante los días 19, 20 y 21 de junio, el territorio murciano llegará a alcanzar máximas de 35, 36 y hasta 38 grados, respectivamente.

No obstante, será pasado el fin de semana cuando el calor se vuelva aún más sofocante. La Aemet espera que el próximo, lunes, martes y miércoles la Región alcance, y supere puntualmente, los 40 grados.

La predicción del tiempo por días en la Región de Murcia

Viernes 19 de junio

La Aemet prevé para este viernes cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y temperaturas con pocos cambios, a excepción de una suave subida de las máximas.

Además, se espera la entrada de polvo en suspensión en la Región y vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente este en el litoral.

Sábado 20 de junio

La previsión del tiempo para el sábado será muy similar a la de la jornada anterior, con temperaturas en ascenso, localmente sin cambios las máximas del litoral.

Se mantendrá la presencia de calima en la comunidad.

Domingo 21 de junio

El domingo continuará la estabilidad y el episodio de altas temperaturas irá a más con un aumento de las máximas. Los termómetros llegarán a rozar los 40 grados en zonas como Murcia, Lorca, Caravaca de la Cruz o Yecla.

Temperaturas mínimas/máximas Viernes Caravaca de la Cruz: 17/33 ºC Cartagena: 24/31ºC Lorca: 19/34 ºC Murcia: 21/35 ºC Yecla: 16/34 ºC Sábado Caravaca de la Cruz: 17/36 ºC Cartagena: 26/31ºC Lorca: 21/35 ºC Murcia: 23/36 ºC Yecla: 17/33 ºC Domingo Caravaca de la Cruz: 17/37 ºC Cartagena: 25/32 ºC Lorca: 21/38 ºC Murcia: 22/36 ºC Yecla: 17/37 ºC

Pico de calor en la Región la semana que viene

El episodio de calor intenso que la Región de Murcia experimentará durante el fin de semana será la antesala al momento álgido que se espera a principios de la semana que viene.

La Aemet prevé que durante los primeros días el territorio murciano alcance los 40 grados e incluso que, puntualmente, los supere.