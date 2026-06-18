Política
La Asamblea celebrará el Debate sobre el Estado de la Región los próximos días 25 y 26 de junio
Las sesiones incluirán las intervenciones del presidente regional y las réplicas de los grupos parlamentarios
La Asamblea Regional de Murcia celebrará los días 25 y 26 de junio el trigésimo Debate sobre el Estado de la Región, el tercero de esta XI Legislatura. Así ha quedado aprobado en la reunión de la Junta de Portavoces celebrada esta mañana.
El debate se iniciará el jueves 25 de junio, a las 11:00 horas, con la intervención del presidente del Consejo de Gobierno, Fernando López Miras. Durante un tiempo máximo de 90 minutos, López Miras expondrá la gestión que ha llevado a cabo el Gobierno Regional durante el año.
La sesión se interrumpirá al finalizar la intervención del presidente y se reanudará al día siguiente, viernes 26 de junio, a las 9:00 horas, con las réplicas de los representantes de los cuatro grupos parlamentarios, por un tiempo máximo de 45 minutos cada uno.
La sesión se retomará a las 16:00 horas con el presidente del Consejo de Gobierno, que dispondrá de un tiempo máximo de 90 minutos para exponer su contestación, a la que seguirá el turno de réplica de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 15 minutos cada uno y una última intervención del presidente de, máximo, 30 minutos.
Según el artículo 175 del Reglamento de la Cámara, la Sesión Plenaria finalizará con la votación de las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios que hayan sido admitidas por la Mesa, y que una vez aprobadas se convertirán en mandatos para el Consejo de Gobierno. Previamente, podrán ser defendidas por los grupos por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. El plazo para registrarlas finaliza el mismo viernes 26 de junio a las 9:00 horas.
- El hombre al que le cayó encima el balcón en un hotel de La Manga queda parapléjico
- Un hombre, en coma inducido tras ser hallado inconsciente y ensangrentado en un jardín de Murcia
- Piscinas vacías, menos presión en los grifos y recortes del 50% al regadío: así se combatirá la próxima gran sequía en el Segura
- Muere el hombre que se hallaba en coma en la Arrixaca tras recibir una brutal paliza en un jardín de Murcia
- La autopsia apunta a que el hombre hallado ensangrentado en un jardín de Zarandona murió por una hemorragia cerebral
- Detenida una concejala de Vox en Ceutí acusada de falsificar una firma en un contrato de alquiler
- Un incendio que genera una enorme columna de humo negro obliga a desalojar a los trabajadores de una chatarrería en Murcia
- Santomera celebra sus Moros y Cristianos del 19 al 28 de junio con Camela y seis comparsas: consulta el programa completo