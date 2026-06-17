La Unión de Consumidores se persona como acusación popular en la trama de las prótesis

La Unión de Consumidores de España (UCE) se ha personado como acusación popular en la investigación de la presunta trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS), un fraude a las arcas de la sanidad murciana que roza los siete millones de euros y que ha llevado a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional a la detención de trece personas, entre ellas un cirujano cardiovascular del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y un comercial de la empresa que suministraba los productos a los que se les 'inflaba' el precio.

Ahora, el Tribunal de Instancia de Murcia que instruye el caso de la presunta trama en el SMS ha acordado la incorporación de la Unión de Consumidores (UCE), así como del PSOE -que ya lo anunció el pasado mes de mayo-, a la causa como acusaciones populares.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ambos organismos, tras una fianza de 5.000 euros, se incorporarán así a las diligencias previas de esta causa en la que se investigan cinco presuntos delitos: falsedad documental, malversación, prevaricación, contra la salud pública y organización criminal.

Además, el magistrado instructor del caso ha ordenado la práctica de una prueba pericial, para lo que ha solicitado un informe a la Administración General del Estado al objeto de determinar el importe presuntamente defraudado, como fue solicitado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

Fue la propia Consejería de Salud la que puso en conocimiento de la Fiscalía los supuestos hechos a final del año 2024 tras detectar indicios de irregularidades en una de las auditorías realizadas por el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

Funcionamiento de la trama criminal

El presunto entramado criminal comenzaba su operativa introduciendo datos falsos en el sistema contable, con el objetivo de utilizar productos sanitarios no autorizados y que no habían sido incorporados al catálogo único de productos, fijando unos precios de compra muy elevados, y dejando de utilizar los productos que sí estaban autorizados y que tenían un coste muy inferior. Se detectaron al menos treinta productos no homologados y facturados de forma fraudulenta, desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible.

Además, el informe de atestado de la UDEF al que ha tenido acceso La Opinión señala que se usaron productos sanitarios caducados y que hay constancia de que, al menos, uno de estos productos pudo implantarse durante una intervención en un centro concertado a un paciente de la Arrixaca.