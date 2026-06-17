Los trabajadores de la Seguridad Social en Murcia salen a la calle para exigir más puestos y la jornada de 35 horas

Decenas de trabajadores de la sede del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) en Murcia salieron este miércoles a las calles para protestar, junto al resto de sus compañeros de otros puntos del país repartidos en las diferentes direcciones provinciales y estatales, por el "reiterado incumplimiento de los compromisos" adquiridos por el Gobierno.

La protesta, organizada por CCOO, CSIF, UGT y CIG, sirvió para denunciar la "ausencia de avances reales en materias esenciales para garantizar el futuro de la Seguridad Social", entre ellas la reorganización administrativa, la cobertura y provisión de puestos de trabajo, la estabilización y rejuvenecimiento de las plantillas, la movilidad del personal, el desarrollo del trabajo a distancia, la mejora de la formación, la prevención de riesgos laborales, la promoción profesional y la negociación de las condiciones de trabajo.

A ello se suma la reciente falta de aplicación efectiva de la nueva regulación de jornada y horarios de 35 horas semanales aprobada para el conjunto de la Administración General del Estado. En lugar de aplicar los acuerdos y normas vigentes, la Administración está impulsando medidas que generan "incertidumbre y ponen en cuestión derechos laborales ya consolidados", lamentaron los sindicatos.

Una pancarta mostrada en Alfonso X en la que se exigía la reducción de la jornada laboral. / Israel Sánchez

A su juicio, la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados está provocando así un "progresivo deterioro de las condiciones laborales y un incremento constante de las cargas de trabajo", en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas y la "insuficiencia" de efectivos.

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Las organizaciones sindicales consideraron especialmente "grave" que los acuerdos firmados no se materialicen en hechos concretos. El incumplimiento de estos compromisos, recordaron, no solo afecta a las condiciones laborales de los trabajadores de la Seguridad Social, sino también a "la calidad del servicio que reciben millones de ciudadanos".