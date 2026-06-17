Ya está aquí: el primer festival de España de conserva gourmet llega este fin de semana a la Región de Murcia con tapas, degustaciones y showcookings

Molina de Segura lleva la conserva en el ADN. Sus siete chimeneas industriales siguen en pie como testigos mudos de cuando esta ciudad era una potencia conservera que llenaba despensas de media España. Marcas como Pelícano, La Molinera o La Huertana no solo definieron su economía: definieron su identidad. Y este fin de semana, ese legado vuelve a la calle de la mejor manera posible.

Porque alguien ha tenido la ocurrencia de montar el primer festival urbano de España dedicado en exclusiva a la conserva gourmet. Se llama GastroLata, y la idea es tan sencilla como irresistible: demostrar que abrir una lata puede ser, con el producto adecuado, toda una experiencia gastronómica. La entrada es libre y el plan, difícil de mejorar.

Showcookings, tapas y mucho producto

Durante las dos jornadas, 15 expositores llegados de toda España abrirán sus casetas para que el público descubra hasta dónde ha llegado la evolución del sector. Habrá showcookings a cargo de chefs especializados, degustaciones, talleres y hasta un concurso a la mejor tapa elaborada con conserva premium. Porque la conserva de hoy no tiene nada que ver con la de hace veinte años, y hay cocineros que lo saben mejor que nadie.

Uno de ellos es Samuel Ruiz, de Colmado San Julián y Bar Verónicas, dos referentes murcianos en la cultura del buen producto en lata. "Nos hace muchísima ilusión participar en un evento que encaja perfectamente con nuestra filosofía", confiesa el chef, que promete sorprender: "Queremos mostrar todas las posibilidades gastronómicas que ofrece la conserva a través de diferentes elaboraciones y acercar este mundo al público de una manera atractiva y sorprendente".

Cartel del festival gastronómico Gastrolata en Molina de Segura. / L. O.

El festival incluye además la exposición Evolución de la Industria Conservera en Molina de Segura, organizada junto al Ayuntamiento, un recorrido por la historia del sector a través de sus marcas más emblemáticas. Una forma de recordar de dónde viene todo esto antes de descubrir hasta dónde puede llegar.

La noche también tiene su plan

GastroLata no acaba cuando cae el sol. El festival ha diseñado una programación nocturna para alargar la fiesta: el viernes actúa El Relente con su mezcla de flamenquito y rock flamenco, y el sábado la noche se cierra con una gran fiesta de salsa y bachata. Todo ello con maridajes de vinos y cervezas artesanales de por medio, con Estrella de Levante como patrocinador principal del evento.

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Si todo sale como esperan sus organizadores (y ya tienen los ojos puestos en otras plazas), Molina de Segura será solo el principio: el formato prevé extenderse a otras cuatro ciudades españolas en 2027. Pero antes de pensar en el futuro, queda disfrutar del presente. Los días 19 y 20 de junio, la primera lata ya está abierta.